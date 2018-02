Die ISE in Amsterdam gehört zu den wichtigsten Messen im professionellen AV-Segment. Da darf natürlich Display-Spezialist Samsung nicht fehlen. Nicht nur der Messestand der Koreaner war beeindruckend: Auch beim geselligen Abend mit Händlern, Lösungsanbietern und Distributoren bewies der Hersteller bei der Wahl der Location Stilbewusstsein: So war der Abend im De Kroon Café am Amsterdamer Rembrandplein die Krönung eines erfolgreichen Messetags.



Die Samsung-Party im De Kroon setzt dem ISE-Messetag die Krone auf.

Auch für die Distribution ist die ISE eine wichtige Messe: Samsung-Monitorchef Markus Korn kann sich daher über den Besuch von Christine Peters (Ingram Micro) und Sylkre Rohbrecht (Also) freuen.

Andre Mutz (Kern & Stelly) mit Siamak Dalai und Steven Dobbertin von LCD Media.

Gemütliches Plätzchen im De Kroon mit Blick auf den Rembrandplein.

Hier haben sich auch Shin Young Goak , Byung Nam An (beide Samsung), Markus Maron (WizAI Solutions) und Tina Kratzinger (Samsung) niedergelassen.

Marco Mentzel (M-Mediantechnik), Christoph Emde (Samsung) und Florian Steiner (Touch Perfect) lassen den Messetag bei einem Heineken ausklingen.

Durstige Gäste halten den Bar Keeper ordentlich auf Trab.

Die Samsung-Display-Führungsriege: Head of Sales, Michael Vorberger und Director Display, Markus Korn.

Stefan Hirzler (Hirzler & Sohn) Hans Joachim Lenz (Luxion) und Markus Lach (Hirzler & Sohn).

Schickes Ambiente im De Kroon.

Thorsten Lind und Uwe Merker (beide Ratiodata).

Das digitale Flip Chart Samsung Flip eignet sich auch hervorragend als Arbeitsmittel für den anwesenden Karikaturisten.

Auch für Siewert & Kau ist Signage ein wichtiges Thema: Deshalb sind auch Markus Hollerbaum und Engelbert Földenyi nach Amsterdam gereist.

Die Channel-Presse darf auf einer hochkarätigen Fachhandelsveranstaltung nicht fehlen: Armin Weiler (Channelpartner) mit Jona van Laak (CRN).

Katrin Rugullis und Michael Vorberger (beide Samsung) nutzen die Gelegenheit und zeichnen Partner aus, die sich im vergangenen Jahr besonders hervor getan haben.

Den Preis für den besten Allrounder 2017 nehmen Benedikt Schumm Martin Rebholz von Das Mediatv entgegen.

Martin Goertz (Goertz Mediantechnik) darf sich als Durchstarter 2017 bezeichnen.

Der Award für die Erste Full HD Installation 2017 geht an VAV Medientechnik, vertreten durch Thomas Sautter und Bernhard Poppe.

Marcel Hopperdietzel und Rene Keuk von Keuk Medientechnik sind die Lizenz-Meister 2017.

So feiern die Award-Gewinner, Gastgeber und die weiteren Gäste noch lange im De Kroon am Rembrandplein.