Mit Knox hat Samsung eine umfangreiche Sicherheitsplattform für Android-Geräte im Portfolio. Neben der Schutzfunktion von der Hardware bis zur App bietet Knox Unternehmen auch die Möglichkeit, mobile Geräte einfach zu verwalten und anzupassen.

Judith Hoffmann, Senior Manager IT Channel Sales IT & Mobile B2B bei Samsung sieht eine deutlich gesteigerte Nachfrage nach sicheren mobilen Lösungen auf Unternehmensseite. Daher will sie die Fachhandelspartner auf diesen Wachstumsmarkt vorbereiten. Dazu wird zum kommenden Jahr unter anderem das Step Mobile Partnerprogramm von einer rein umsatzgetriebenen Struktur auf eine lösungsorientierte Unterstützung umgestellt.

Eine wesentliche Rolle spielen dabei Schulungen für Knox, die bei Samsung "Bootcamp" genannt werden. "Mit dem Knox Bootcamp machen wir unsere Partner fit für den Vertrieb mobiler Sicherheitslösungen. Im Zuge des Intensivtrainings zeigen wir ihnen, wie sie dieses Umsatzpotenzial optimal nutzen und Unternehmen umfassend beraten können", betont die Vertriebsmanagerin.

Knox Bootcamp obligatorisch für Zertifizierung

Das nächste Knox Bootcamp soll am 27. und 28. November 2017 Samsung Firmensitz in Schwalbach am Taunus stattfinden. Das zweitägige Intensivtraining bietet den Teilnehmern Gelegenheit, Punkte für das neue Step Mobile Partnerprogramm zu sammeln, das zum 01.01.2018 startet. Mit den gesammelten Punkten können sie sich für die verschiedenen Partnerstufen (registrierter Partner, Silber-, Gold- und Platinum-Partner) qualifizieren.

Am ersten Trainingstag stehen Produkteinführungen im Vordergrund. Diese werden am zweiten Trainingstag durch praxisorientierte Cycle-Trainings mit Workshops in kleinen Gruppen vertieft. Im Fokus des Intensivtrainings stehen neben dem aktuellen Mobile Device Portfolio und der neuen Enterprise Edition von Samsung die gesamte Bandbreite der Knox Lösungen. Dazu zählen unter anderem Knox Premium, Knox Workspace, Knox Configure, Knox Custimization und Knox Mobile Enrollment.

Die Teilnahme am Knox Bootcamp wird von Samsung mit einer offiziellen Teilnahmebescheinigung bestätigt. Voraussetzung für die Zertifizierung innerhalb des neuen Step Mobile Partnerprogramms sind neben der Teilnahme an mindestens einem Bootcamp auch verpflichtende Online-Kurse, die über das Trainingsportal "Samsung Mobile Business Academy" angeboten werden.