Videotelefonate und -konferenzen gehören für viele inzwischen zum Arbeitsalltag. Die gestiegene Bedeutung des Homeoffices wird durch Zeitersparnisse beim Besuch von Kunden und Partnern oder auch bei Dienstreisen ergänzt. Mit dem S4 stellt Samsung einen Business-Monitor für das Remote-Work-Zeitalter vor.

Direkt auf der Gehäuseoberseite ist eine Webcam montiert, die bei Nichtgebrauch und zur Sicherheit der Fingerdruck ins Gehäuse geschoben werden kann. Zur Kommunikation sind ein Mikrofon und zwei Lautsprecher integriert, die für möglichst störungsfreie Videogespräche und mehr Platz auf dem Schreibtisch sorgen, da es weniger externe Geräte braucht. Für eine ergonomische Arbeitsposition kann der Business-Monitor in der Höhe verstellt, geneigt und gedreht werden.

Das Bild ist aus einem großen Sichtbereich gut einsehbar, was für wechselnde Sitzpositionen vorteilhaft ist. Ein Eye-Saver-Mode gegen blaue Lichtemissionen und die Flicker-Free-Technologie erleichtern das konzentrierte Arbeiten.

Business-Monitor – auch zum Zocken

Im Game-Mode ist der S4 laut Samsung auch für reaktionsschnelle Survival-Game oder den Highspeed-Rennsimulator geeignet. Ein reduzierter Input-Lag, die 5 ms schnelle Reaktionszeit (G/G), eine Bildwiederholrate von 75 Hz und AMD FreeSync sollen für tolle Gaming-Momente nach Feierabend sorgen.

„Videocalls haben in den vergangenen Monaten enorm an Bedeutung gewonnen – sowohl beruflich als auch privat“, sagt Michael Vorberger, Head of B2B & B2C Sales, Professional Display Solutions & Consumer Displays bei Samsung Electronics GmbH. „Das Telefonieren mit Bild drückt ein Gefühl von Nähe aus, auch wenn wir viele Kilometer voneinander entfernt sind. Videocalls werden daher fester Bestandteil unseres Lebens bleiben: Beruflich, weil es effizient ist und viele von uns weiterhin im Homeoffice arbeiten werden, privat, da wir dadurch mehr Verbundenheit schaffen können.“

Preis und Verfügbarkeit

Der Business-Monitor S4 von Samsung ist ab September 2021 verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung für den platzsparenden 24-Zöller beträgt 309 Euro inklusive Steuer. Weitere Größen mit integrierter Webcam sind zurzeit nicht angekündigt.