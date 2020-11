Samsung verspricht mit dem Smart Monitor einen Bildschirm, der Arbeitsplatz und Entertainment-Plattform miteinander kombiniert. In zwei Modellvarianten, als M5 mit Full HD-Auflösung und 27-sowie 32-Zoll-Bildschirm sowie als M7 mit 32 Zoll und UHD-Panel sollen die Geräte ab sofort verfügbar sein.

Für das Smarte sorgen eine Vielzahl an Verbindungsmöglichkeiten für Smartphones, Tablets und PCs am den Displays. Per integriertem WLAN-Adapter und dem Samsung Smart Hub wird zudem ein direkter Zugang zu Clouds und den von TV-Geräten bekannten Streaming-Diensten geschaffen. So könne man E-Mails oder Dokumente aus der Cloud ohne ein zusätzliches Endgerät abrufen und sogar Microsoft 365-Anwendungen wie Word oder PowerPoint ausführen, heißt es von der deutschen Niederlassung.

Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten

Mit Tap View, Casting oder Apple AirPlay 2 werden kompatible Geräte verbunden, deren Inhalte dann auf dem Bildschirm angezeigt werden. Da keine PC-Funktionen vorhanden sind, können Maus und Tastatur entweder per Samsung DeX mit neueren Galaxy Smartphones oder Tablets via Bluetooth verbunden oder ein PC oder Notebook an die HDMI-Buchse angeschlossen werden. Über den USB-Anschluss Typ C beim M7 können zudem Geräte mit bis zu 65 Watt geladen werden.

Über Samsung Smart Hub stehen eine große Auswahl an Apps für Fernsehprogramme und Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video oder YouTube zur Verfügung, die per mitgelieferter Fernbedienung bequem ausgewählt werden können. Der Klang der integrierten Stereo-Lautsprecher lässt sich zudem mit externen Boxen via Bluetooth 4.2 zur Home Entertainment-Zentrale aufpeppen.

Der Smart Monitor besitzt einen Eye Saver-Modus, der blaue Lichtemissionen reduziert, die Bixby-Sprachsteuerung, Remote Access sowie die Adaptive Picture-Funktion zur automatischen Helligkeits- und Kontrasteinstellung. Die beiden HDMI-Anschlüssen lassen die Verwandtschaft zum WLAN-Modul der TV-Modelle erkennen, leider fehlen jedoch VGA, DVI oder DisplayPort für ältere und moderne PCs.

Ein Monitor für das "New Normal"

„Egal ob es sich um das virtuelle Meeting mit den Kollegen, das Wohnzimmerkonzert per Livestream oder den Videochat mit der Familie handelt – New Normal heißt vor allem eine intensivere Nutzung digitaler Tools von zu Hause aus“, so Michael Vorberger, Head of B2B & B2C Sales, Professional Display Solutions & Consumer Displays bei Samsung Electronics GmbH. „Daher wächst der Wunsch nach Geräten, die hybrid einsetzbar sind, also sowohl für das Arbeiten, das Lernen als auch zum Entspannen nach Feierabend. Unser neuer Smart Monitor ist eine direkte Antwort darauf.“

Für die M5-Modelle schlägt Samsung unverbindliche Preisempfehlungen von 309 Euro für den S32AM504NU vor und 269 Euro für den kleineren S27AM504NU – jeweils inklusive Mehrwertsteuer. Für den M7 lagen noch keine Preise und weitere Details vor. Für nähere Informationen zu seinen neuen Bildschirmen empfiehlt Samsung seine Monitorseite unter diesem Link.