Der koreanische Hightech-Konzern hat neben der Samsung-typischen Designsprache vier neue Farbvarianten probiert. In Warm White, Sunset Pink, Daylight Blue und Spring Green sollen die neuen Smart Monitore ins heimische Wohn- oder Arbeitszimmer passen. Die "All-in-One-Displays" verbinden hohe Funktionalität mit Entertainment und holen via WLAN die Streaming-Angebote von Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ oder Apple TV auf den Schirm.

Entertainment und Homeoffice

Der Smart Monitor M8 soll Platzersparnis mit Arbeitseffizienz verbinden und wurde rund 75 Prozent flacher als die Vorgängermodelle. An technischen Daten verrät Samsung noch nicht viel, es ist jedoch davon auszugehen, dass es wie beim Vorgänger M7 ein UHD-Gerät ist, welches mit USB-C Hub und der SmartThings Schaltzentrale für kompatible Geräte sowie intelligente Steckdosen und Lichtschalter ausgestattet ist.

Mit dabei ist die magnetische und abnehmbare SlimFit-Cam. Sie wird direkt am Monitor angeschlossen, was für weniger Kabelchaos auf dem Schreibtisch sorgt. Durch Features wie Gesichtserkennung und einer Autozoom-Funktion passt sie für aktive Präsentationen und Livestreaming. Darüber hinaus unterstützt der Smart Monitor M8 Videochat-Apps wie Google Duo, so dass mit der SlimFit Cam auch remote per Videokonferenz gearbeitet werden kann.

Das hochempfindliche Far-Field-Voice-Mikrofon steuert auch Sprachassistenten wie Bixby und Alexa von Amazon. Mit der "Always On Voice"-Funktion, sollen Bixby-Sprachbefehle auch bei ausgeschaltetem Bildschirm ausgeführt werden können. Von den zahlreichen Funktionen erwähnt Samsung die adaptive Bildtechnologie für Helligkeit und Farbtemperatur sowie die Verstellbarkeit in Höhe und Neigung.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Über den aktualisierten Smart Hub kann der M8 mit verschiedensten Geräten gekoppelt werden. Die Workspace-Benutzeroberfläche bietet nahezu alle Tools, die für die Bildschirmarbeit benötigt werden. Kabellos mit einem Windows- oder Mac-PC verbunden, lassen sich Dienste wie beispielweise Samsung DeX, Apple AirPlay 2 oder Microsoft 365 nutzen, verspricht Samsung. Auch das praktische Spiegeln von Smartphone-Inhalten auf den Smart Monitor M8 ist möglich.

"Uns ging es darum, ein Produkt zu erschaffen, welches den Lebensstil möglichst vieler Menschen widerspiegelt", so Steven Pollok, Head of Product Management & Operations CE Display bei Samsung Electronics GmbH. "Die vier verschiedenen Gehäusefarben des Smart Monitor M8 leiten sich aus dem Farbschema der Natur ab. Der Blick in den klaren blauen Himmel an einem strahlenden Sommertag, die eigenen Energiereserven wieder auffüllen im üppigen Grün des Waldes oder das Genießen der letzten Strahlen des abendlichen Sonnenuntergangs."

Der Smart Monitor M8 wurde von der Consumer Technology Association mit dem CES Innovation Award für seine innovativen Display-Technologien ausgezeichnet. Der Samsung Smart Monitor M8 in 32 Zoll ist ab sofort in unterschiedlichen Farben und Spezifikationen zur unverbindlichen Preisempfehlung von 799 Euro inklusive Steuer vorbestellbar.

