Bei der "World of Samsung" in Offenbach am 19. März 2025 gab es eine Hands-on Live-Demonstration und einen Expertentalk rund um die SSDs der neuen Generation für PCIe 5.0. Vorgeführt wurden die Versionen mit vier Terabyte Kapazität in den Varianten mit und ohne Kühlkörper. Zudem beantwortete Storage-Experte Daniel Maric von Samsung Electronics Germany die Fragen der Anwesenden.

Samsung Highlight für 2025

Als absolutes Highlight für 2025 wurde die 9100 Pro angekündigt. Als erste Gen5-Consumer-SSD von Samsung wartet sie mit einer maximalen sequenziellen Lesegeschwindigkeiten von bis zu 14.800 MB/s und sequenziellen Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 13.400 MB/s auf. Damit sei sie einer der schnellsten Speicher auf dem Markt und glänzte mit nahezu verdoppelten Leistungsdaten gegenüber dem Vorgängermodell Samsung 990 Pro mit PCIe 4.0, was in Anwendungsszenarien wie Datenverarbeitung und Gaming demonstriert wurde.

Laut Samsung könne die 9100 Pro den Weg für lokale AI-Anwendungen ebnen, die zuvor Cloud-Diensten vorbehalten waren. Ob KI-Assistenten anhand von Bildschirmfotos nach vergangenen Aktivitäten suchen, E-Mails im persönlichen Stil schreiben oder Meetings mit Teamkollegen planen, es gibt genug Power für lokale AI-Anwendungen ohne Latenzen und Sicherheitsbedenken. Selbst rechenintensive Bild-Generatoren auf dem heimischen PC sind mit ihr denkbar - ohne Internetverbindung in die Cloud.

Starke Performance bei niedrigem Stromverbrauch

Die Leistung der 9100 Pro resultiert aus dem Zusammenspiel der hauseigenen Schlüsseltechnologien V-NAND der 8. Generation, intelligentem TurboWrite 2.0 und einem Presto Controller. Gemeinsam nutzen sie das Potenzial der PCIe 5.0-Schnittstelle bestmöglich, während gleichzeitig die Energieeffizienz gegenüber dem Vorgänger um 49 Prozent gesteigert werden konnte. Für die konstante Leistung ist ein nickelbeschichteter Controller, die Dynamic Thermal Guard-Technologie und ein Heatspreader zuständig. Wem das noch nicht zur Kühlung reicht, kann die Version mit Heatsink wählen.

"Geschwindigkeiten auf dem Papier sind das eine. Sie in Aktion zu erleben das andere", sagt Daniel Maric, MX Brand Memory Produktmanager bei Samsung Electronics Germany. "Ich freue mich sehr, dass wir einen Tag nach offiziellem Release einem Fachpublikum die Leistung der 9100 Pro demonstrieren können. Noch mehr begeistert es mich, dass die Rückmeldungen durchweg positiv sind. Unsere erste Gen5-High-End-SSD hält, was sie verspricht."

"Zunächst werden Core-Gamer und Content-Profis die Geschwindigkeitsvorteile der 9100 Pro nutzen. Entsprechend nimmt die neue SSD die Spitzenposition in unserem Good-Better-Best-Line-Up ein", erklärt Daniel Maric weiter. "Gleichzeitig ist die 9100 Pro Vorreiter auf einem sich rasant wandelnden Markt. Unsere Gen5-SSD ermöglicht eine blitzschnelle und energieeffiziente Verarbeitung riesiger Datenmengen - ohne Leistungseinbrüche. Das spart nicht nur Zeit beim Gaming und der 4K-Videobearbeitung, sondern bietet sich auch für neue, lokale Funktionen mit Künstlicher Intelligenz an. PCIe 5.0 wird darüber zum neuen Standard."

Preise und Verfügbarkeit

Die SSD 9100 Pro für PCIe 5.0 von Samsung soll ab sofort verfügbar sein. Samsung nennt in seinem Webshop einen Preis von 576,99 Euro. Die Version mit Heatsink soll 594,99 Euro kosten - jeweils als unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer. Für noch anspruchsvollere Anwendungen wird es im Laufe des Jahres die 8-TB-Versionen der SSD geben, kündigt Samsung an.