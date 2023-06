Mit der neuen WAC-Serie baut Samsung Electronics sein Portfolio für Bildungstechnologie weiter aus und bringt Produkte für moderne Lehransätze auf den Markt. Um den sich ändernden Bedürfnissen der Pädagogen gerecht zu werden, sollte die im Klassenzimmer eingesetzte Technologie anpassungsfähig, funktionsreich und über Geräte- und Betriebssysteme hinweg vernetzt sein, so der Hersteller. Samsung erweitere daher stetig seine Produkte, Dienstleistungen und den Support, um Lehrer beim erfolgreichen Technologieeinsatz zu unterstützen.

Technologie im Klassenzimmer ist von großer Bedeutung

Samsungs neue WAC-Serie nutzt Android OS und ergänzt so das Angebot der mit Tizen OS ausgestatteten Modelle Flip und Flip Pro. Dies soll Lehrkräfte dabei unterstützen, die Benutzeroberfläche ihres Startbildschirms anzupassen und zu neun Bildschirme gleichzeitig zu aktivieren. Für Nutzer stehen WiFi- und Bluetooth-Konnektivität zur Verfügung, die bei Bedarf aktiviert werden kann.

Die auf der LearnTec 2023 vorgestellten neuen Displays sind in 65, 75 und 86 Zoll erhältlich, haben einen 3in1 USB-C-Anschluss für gute Konnektivität, einfache Bildschirmverbindung, Touch-Steuerung und das Aufladen externer Geräte bis maximal 65 Watt sorgt. Via HDMI-Ausgang kann bei Bedarf das Bild auf einen weiteren Bildschirm übertragen werden, was in großen Räumen von Vorteil ist.

In Sachen Komfort und Interaktivität bietet die WAC-Serie Infrarot-Touch für ein natürliches Schreiberlebnis am Display. Zudem sorgen 20-Punkt Multi-Touch und doppelseitige Stifte, mit denen auf beiden Seiten in einer anderen Farbe geschrieben werden kann, für zusätzlichen Komfort. Stereolautsprecher an der Vorderseite, ein Stifthalter und praktische Haltegriffe am Display runden die Features ab.

Die Whiteboard App der Modelle Samsung Flip WMB, WMA und WMR wird auch mit der WAC-Serie kompatibel sein. Über angeschlossene Windows-Geräte können handschriftliche Notizen auf dem Whiteboard in Echtzeit auf dem PC wiedergegeben werden. Dazu können Inhalte und Dokumente ganz einfach gespeichert und freigegeben werden, verspricht Samsung. Auch das Einfügen von Anmerkungen zu den angezeigten Inhalten, selbst während einer Videokonferenz, ist in Echtzeit möglich.

"Unsere Bildungstechnologie wurde entwickelt, um Pädagogen die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um Schüler in einem digitalen und zeitgemäßen Lernkonzept einzubinden und die Lernerfahrung zu bereichern", sagt Hoon Chung, Executive Vice President of Visual Display Business bei Samsung Electronics.

Die WAC-Serie wird voraussichtlich ab Juli 2023 in Deutschland erhältlich sein.