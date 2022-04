Immer mehr Unternehmen setzen auf den Modern Workplace und hybrides Arbeiten. Dem Channel beschert diese Situation langfristiges Umsatzpotenzial bei Notebooks, Smartphones und Tablets. Der Knackpunkt dabei: Die für hybride Arbeitsplatzmodelle benötigten Geräte sind in Betrieben häufig genau dann nicht verfügbar, wenn sie gebraucht werden. 83 Prozent der Mitarbeitenden fehlt die passende Ausstattung. Zu diesem Ergebnis kommt die kürzlich vorgestellte Hybrid-Work-Europastudie. Interessantes Detail der von Opinium für Samsung durchgeführten Umfrage: Neben Laptops sind vor allem Tablets gefragt.

Der Beschaffungs-Boom bei mobilem Equipment dürfte sich damit nach Einschätzung von Samsung auch nach der Pandemie ungebremst fortsetzen. Um die Möglichkeiten im B2B-Mobilgerätemarkt zu nutzen, hat das Unternehmen sein Partnerprogramm neu aufgelegt.

Wie Samsung Business-Partner stärkt

Mit Blick auf die Umsatzmöglichkeiten in den kommenden Jahren möchte Samsung vor allem Systemhäuser, Systemintegratoren und Value-Added Reseller (VAR) intensiv unterstützen. "Mit dem neu aufgesetzten Programm wollen wir unseren Channel-Partnern dabei helfen, die Wachstumsmöglichkeiten im Mobile Business besser zu erschließen", sagt Tuncay Sandikci, Director Mobile Experience (MX) B2B bei Samsung Electronics. Dazu hat Samsung die Strukturen vereinfacht und die Unterstützung bei Vermarktung und Verkauf durch B2B-Partner verbessert.

Im Fokus steht eine enge Zusammenarbeit mit den Systemhaus- und Fachhandelspartnern. "Mit unserem Programm geben wir ihnen viel praktische Unterstützung an die Hand, beispielsweise mit Demo-Units, Projektsupport, Trainings und Know-how", erläutert Sandikci. Durch die enge Zusammenarbeit kann Samsung die Partnerunternehmen bei ihren individuellen Stärken unterstützen und fördern.

Schnellstart per B2B-Partnerportal

Zur Channel-Partner-Strategie 2022 von Samsung gehören schnelle Prozesse, kurze Wege und ein neues Betreuungsteam speziell für die mobile Produktpalette. Aufgebaut hat es Björn Schönfeldt als Head of SMB & Channel MX B2B . Seine Kolleginnen und Kollegen begleiten die Vertriebspartner auf dem Weg zum Samsung-Mobile-Partner. Dank effektiver Kommunikation lassen sich aufkommende Fragen direkt beantworten.

Den Zugang zum Partnerprogramm hat Samsung stark vereinfacht. Der Registrierungsprozess auf dem dafür eingerichteten Business-Portal besteht aus fünf Schritten, in denen Interessenten alle relevanten Informationen erhalten. Zur Beschleunigung der Anmeldung läuft nun vieles rein digital ab, zum Beispiel die Unterzeichnung der Konditionsvereinbarungen. Auch Produktinformationen und Marketingmaterialien für alle Kanäle stehen im Online-Portal bereit.

Attraktive Konditionen im Partnerprogramm

Zentraler Anreiz für das Geschäft mit Samsung sind attraktive Einkaufskonditionen. Mit Frontend-Discounts stärken die Channel-Partner in der autorisierten Distribution ihre Margen. Hinzu kommen Sonderkonditionen bei Endkundenprojekten sowie der Zugriff auf Marketing-Gelder. Außerdem zahlt sich die Teilnahme am Partnerprogramm durch Discounts für Demo- und Showroom-Produkte aus.

Zur Unterstützung von Vertrieb und Marketing gehören zahlreiche Schulungsangebote, darunter zu Samsung Knox. Die mehrstufige mobile Sicherheitsplattform von Samsung erfüllt strenge Sicherheitsanforderungen von Regierungen. Der Vorteil für Samsung-Partner: Sie können zuverlässige mobile Security-Lösung anbieten. Das für Partner kostenfreie Coaching an der Knox Academy findet vor Ort oder ortsunabhängig in Webinaren statt. Die Zertifizierung erfolgt in drei Stufen vom Consultant über den Professional bis hin zum Master - ein dicker Vorteil bei der Kundengewinnung.

Business Partner Vertrieb: Sabrina Joos Tel. 07141 / 6432-159 E-Mail: s.joos@partner.samsung.com

Sie interessieren sich für eine B2B-Partnerschaft mit Samsung?

Hier anmelden und für das Mobile Business Partner Programm bewerben: https://businessportal.samsung.de/