Mobile Geräte sind aus dem modernen Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken. Der Einsatz von Smartphones und Tablets erfordert aber auch ein entsprechendes Sicherheitskonzept. So bietet Samsung mit Knox eine mehrstufige Sicherheitsplattform zum Schutz und Management der portablen Helfer.

Das komplexe Thema erfordert aber auch entsprechendes Know-how bei den Vertriebspartnern. Samsung möchte daher die Partner beim Einsatz mobiler Endgeräte im Unternehmen und der Einführung mobiler Sicherheitslösungen noch besser unterstützen. "Training und Weiterbildung unserer Partner sind eine wesentliche Säule unseres Lösungsgeschäfts", betont Judith Hoffmann, Head of Commercial Operations and Business Development bei Samsung.

Basierend auf dem Feedback der Kunden hat der koreanische Konzern nun die Knox Academy entwickelt. "Wichtig war uns, durch ein agiles Zertifizierungsprogramm Partner jeder Größe zu fördern. Mit den Zertifizierungen kommen wir dem Wunsch der Unternehmen nach, ihre Knox-Kompetenzen den Kunden gegenüber sichtbar zu machen", erläutert Hoffmann. Die Knox Academy richtet sich an IT-Reseller, Systemintegratoren und Systemhäuser sowie alle Vertriebs- und Lösungspartner, die ihre geschäftlichen Endkunden umfassend über Möglichkeiten der Digitalisierung mit mobilen Endgeräten beraten wollen.

Das Schulungsangebot besteht aus mehrere, aufeinander abgestimmte Trainings. Das Bootcamp ist das Start-Event und soll einen Überblick über alle Knox-Lösungen bieten. Im Rahmen des Bootcamps können sich die Teilnehmer zum Knox Certified Consultant ausbilden lassen. Möglich sind neben persönlichen auch unternehmensweite Zertifizierungen, wenn eine ausreichende Anzahl von Mitarbeitern zertifiziert ist.

Weitere Qualifizierungsstufen

Ab diesem Jahr führt Samsung nun zwei weitere Qualifizierungsstufen ein, eine für Vertriebsmitarbeiter und eine für Techniker. So sollen Mitarbeiter gezielt auf unterschiedlichen Ebenen weitergebildet werden. Die Sales Camps ermöglichen erfahrenen Vertrieblern, sich zum Knox Certified Sales Professional und in einem weiteren Schritt zum Knox Certified Sales Master zu qualifizieren. In den Tech Camps bekommen Techniker mit Projekterfahrung Einblicke in Schnittstellen und weitere Systeme. Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten sie den Titel Knox Certified Solution Professional beziehungsweise Knox Certified Solution Master.

Während die Knox Bootcamps Face-to-Face-Trainings sind, kann ab der Professional Stufe ausgewählt werden, ob diese Lernform fortgeführt wird oder per ortsunabhängiger Webinare oder flexibler E-Learning-Module geschult werden soll. Gelerntes Wissen kann direkt in begleitenden Knox-Projekten in die Praxis umgesetzt werden. Alle Zertifizierungen werden mit einem Online Assessment abgeschlossen. Auch Rezertifizierungen für die Consultant-Stufe können ab sofort online durchgeführt werden.

Neben Trainings und Zertifizierungen bietet die Knox Academy Workshops in Warschau und Korea, Begleitung bei Projekten und 1st Level Support für die Master Stufe an. Die Academy Page sowie ein Newsletter informieren über anstehende Events und Trainings sowie Neuigkeiten zu Produkten und Lösungen.

Realisiert wird die Samsung Knox Academy mit MSM.digital. Die Agentur verfügt laut Samsung über weitreichende Erfahrungen in der Realisierung von Zertifizierungen für Hard- und Software-Schulungen. "In der Vergangenheit haben wir in diesem Bereich schon mit verschiedenen global aufgestellten Technologiekonzernen zusammengearbeitet", erklärt Markus Oeller, Gründer und Geschäftsführer von MSM.digital. Diese Expertise will er nun auch bei Samsung einbringen.

Die nächsten Knox Academy Trainings hat Samsung an folgenden Terminen geplant:

Consulting Training: 12.-13.02.2020 Samsung Knox Bootcamp

Professional Trainings: 26.02.2020 Solution Professional Training "Knox Manage + E-FOTA on MDM" und 27.02.2020 Sales Professional Training "Sales 1"

Master Trainings: 17.03.2020 Solution Master Training "Knox Platform for Enterprise + Knox Manage" und 18.03.2020 Sales Master Training "Sales 2"