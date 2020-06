Mit MediaMarkt und Saturn als erstem Handelspartner initiiert Samsung sein Upgrade-Angebot an Computer-Nutzer. Dank QVO-Technologie steht diesen eine kostenattraktive Möglichkeit zur Verfügung, ihre alte HDD durch eine SSDs zu ersetzen und damit PCs und Laptops wesentlich schneller und effizienter zu machen. Der umfassende Umbau- und Migrationsservice im Fachhandel versteht sich dabei als Komplettpaket: Er berücksichtigt individuelle Erfordernisse und bietet dem Kunden eine komfortable Upgrade-Lösung für seine Geräte. Dem Handelspartner offeriert Samsung mit dem Service weiteres Geschäftspotenzial, unterstützt durch Zertifizierungen und Schulungen.

"Der Datenboom ist für jeden Einzelnen spürbar - insbesondere durch hochauflösende Bilder, Videos und grafikintensive Spiele. Samsung hat als Technologieführer im Storage-Markt preislich erschwingliche SSDs im Portfolio, mit der Heimanwender ihre Infrastruktur an die neuen Erfordernisse für Datenspeicherung anpassen können. Um eine einfache Möglichkeit für den Umstieg auf eine leistungsstarke SSD zu geben, haben wir das Samsung Upgrade Service- Partnerprogramm ins Leben gerufen. Wir freuen uns, mit MediaMarkt und Saturn als Handelspartner an den Start zu gehen, die führend im Bereich Consumer Electronics sind und diese nachhaltige Lösung in ihr Angebot aufgenommen haben", so Wojtek Rudko, Head of Sales Storage, Samsung Electronics GmbH.

Rundumpaket für den Nutzer im Fachhandel erhältlich

Für den Fachhandel stellt der Austauschservice nach Ansicht von Samsung ein attraktives Geschäftspotenzial dar: Das Komplettpaket bestehe aus Beratung zur individuell benötigten Speicherkapazität, Einbau der neuen SSD und Spiegelung der vorhandenen Daten. So könnten auch nicht-technikaffine Anwender das Potenzial eines Upgrades ausschöpfen, ohne selbst Umbauten oder Installationen am Gerät vorzunehmen.



"Millionen von Rechnern sind derzeit noch mit HDDs ausgestattet und stoßen mit den Jahren an ihre Leistungsgrenze. Mit unserem Upgrade-Programm bieten wir Endverbrauchern eine attraktive Lösung, den wachsenden Bedarf an Speicherkapazität zu decken. Der Einbau einer SSD am vorhandenen PC bringt schnellere Zugriffszeiten, erhöht die Zuverlässigkeit und schafft mehr Platz für Urlaubsbilder, Videos und Dateien. Durch die Partnerschaft mit MediaMarktSaturn als Fachhandelsunternehmen können wir Anwendern diese Vorteile mit einem bequemen Service zugänglich machen", so Susanne Hoffmann, Head of Product Marketing Storage, Samsung Electronics GmbH.

Der Service wird in allen Märkten von MediaMarkt und Saturn in Deutschland angeboten. Das geschieht direkt vor Ort oder - sollte das nicht möglich sein - über eine Einsendung von Computer und SSD an den zentralen Service. Eine Liste der Samsung-Handelspartner, die das Upgrade im Markt anbieten, ist hier zu finden.

Künftig wird das Programm für weitere Samsung Upgrade Service-Partner ausgerollt. Das Programm richtet sich an bestehende Partner im B2C-Reseller-Geschäft und gilt für das gesamte Angebot von Samsung SSDs. Der Partner qualifiziert sich über ein Online-Training zum SSD Upgrade Service-Partner - und profitiert anschließend von einer Partnerintegration auf der Samsung-Website, von Vermarktungsunterstützung sowie regelmäßigen Trainings und Zertifikaten.