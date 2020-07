Mit der SSD 870 QVO stellt Samsung die erste Consumer SATA-SSD mit acht Terabyte vor. Der Hersteller setzt dabei auf QLC-Flash-Speicher der zweiten Generation und bietet eine ausgewogene Mischung aus Geschwindigkeit, Platz und Zuverlässigkeit für private und professionelle Anwender.

Die neue Serie mit 1 TB, 2 TB, 4 TB oder 8 TB erzielt je nach Modell sequentielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 560 MB/s. Die sogenannte Intelligent TurboWrite-Technologie mit variablem SLC-Puffer sorgt für dabei für eine konstante Leistung. Im Vergleich zum Vorgänger 860 QVO sind die Neuen beim zufälligen Lesen um bis zu 13 Prozent schneller.

Samsung empfiehlt die SSD 870 QVO besonders beim Bearbeiten und Sichern von Bildern, Videos, Musik oder Dokumenten. Bis zu 1.000 Stunden Videomaterial in Full-HD fasst die 870 QVO in der 8 TB-Ausführung, rund 355 Stunden sind es bei Filmen in 4K-Qualität. Ebenfalls aktualisiert und verbessert wurden die Programme Data Migration 4.0 und Samsung Magician 6.1.

„Die 870 QVO führt fort, was das Vorgängermodell 860 QVO begonnen hat“, sagt Daniel Maric, Product Manager Storage bei Samsung Electronics GmbH. „Basierend auf der QLC-Flash-Technologie bietet sie eine Kapazität von bis zu 8 Terabyte, gegenüber dem Vorgängermodell verbesserte Lese- und Schreibgeschwindigkeiten und eine gestiegene Zuverlässigkeit. Mit der 870 QVO erhalten unsere Kunden die Vorteile einer SSD bei Speichergrößen, wie wir sie bislang nur von HDD-Festplatten kannten.“

Preise und Verfügbarkeit

Das 1 TB-Modell der 870 QVO ist auf dem Markt und kostet 116,96 Euro, die HEKs beginnen hier laut ITscope bei 98 Euro. Die Versionen mit 2 TB für 233,94 Euro und 4 TB für 467,89 Euro (HEKs: ab 199 bzw. 398 Euro; Quelle: ITscope) sollen voraussichtlich Ende Juli 2020 folgen. Die 8 TB-SSD lässt noch bis Ende August 2020 auf sich warten und steht mit 848,06 Euro in der Liste.



Weitere Informationen und Details finden sich unter diesem Link.