Die neuen microSD-Karten der PRO Plus und EVO Plus Reihe besitzen damit die aktuell größte Speicherkapazität in der UHS-1-Kategorie von Samsung und bieten sich als zuverlässige und sichere Lösung für große Datenmengen an. Samsung nennt als Zielgruppe Kreative, Technikbegeisterte sowie Alltagsnutzer, die hohe Leistung und Kapazität bei den flexiblen Datenträgern benötigen.

Speicheranforderungen steigen weiter

Die 1 TB großen microSD-Speicherkarten sollen den steigenden Speicheranforderungen der Nutzer gerecht werden. Samsung bietet erstmals Speicheroptionen im Terabyte-Bereich an, der bisher größeren Lösungen wie USB-Sticks oder SSDs vorbehalten war. Auf die neuen microSD-Karten passen 400.000 4K-UHD-Bilder oder mehr als 45 Konsolenspiele bei rund 20 GB pro Spiel. Das Sortiment der PRO Plus- und EVO Plus-Reihen beinhaltet nun Kapazitäten von 128 GB, 256 GB, 512 GB und 1 TB. Beide Speicherkarten werden mit SD-Adapter verkauft, die PRO Plus gibt es zusätzlich in einer Version mit USB-Reader.

Die PRO Plus bietet Anwendern eine für SD-Karten beeindruckende Leistung mit sequenziellen Lesegeschwindigkeiten von bis zu 180 Megabyte pro Sekunde und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 130 MB/s. Die etwas günstigere EVO Plus schafft immerhin bis zu 160 MB/s und sorgt auch so für den optimalen Workflow im täglichen Gebrauch. Dank UHS Speed Class 3 (U3) und Video Speed Class 30 (V30) eignen sich beide Karten auch für 4K UHD-Videos und die A2 App-Tauglichkeit unterstützt das schnelle Laden von Anwendungen und Multitasking.

Kapazität und Leistung der PRO Plus und EVO Plus werden durch die V-NAND-Technologie der achten Generation ermöglicht. Zum Schutz der Daten greift Samsung bei beiden Reihen auf den bewährten Sechsfachschutz der Speicherkarten vor Wasser, extremen Temperaturen, Röntgenstrahlen, Verschleiß, Stößen und Stürzen sowie magnetischen Einflüssen zurück.

Preise und Verfügbarkeit

Die Samsung EVO Plus mit SD-Adapter und die Samsung PRO Plus mit SD-Adapter im Ein-Terabyte-Format sind ab sofort im deutschen Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer für die EVO Plus (2024) mit SD-Adapter liegt bei 152,99 Euro, für die PRO Plus (2024) mit SD-Adapter bei 165,99 Euro und mit USB-Reader bei 174,99 Euro.