Laut Samsung bekommen Vorstandsbüros und Meeting-Räume mit dem Wandel der Arbeitswelt eine neue Bedeutung. Sie werden, mit der richtigen Ausstattung, ein Ort für kreative Zusammenarbeit, hybriden Austausch und produktive Erlebnisse. Mit The Wall bietet Samsung eine diese Entwicklung: angepasste Highend-Display-Lösung, die beeindruckende Qualität und Flexibilität bei der Präsentation von Inhalten verspricht.

Komplettsystem mit einfacher Installation

Mit der MicroLED-Technologie von The Wall werde ein Grad an Realismus bezüglich Farbtreue und Leuchtkraft umgesetzt, der für Begeisterung sorgt, wirbt Samsung weiter. Zudem lasse sich der Konferenzraum nun schnell aufrüsten. Als Komplettpaket geliefert, ist die Installation der MicroLED-Wand durch die neue Modulbauweise mit der Schritt-für-Schritt Anleitung in rund zwei bis drei Stunden montiert und einsatzbereit.

Zwei Personen genügen, um den Raum mit The Wall auszustatten. In wenigen Schritten werden zuerst die Wandhalterungen und darauf die entsprechenden Hintergrundplatten befestigt. Die einzeln zu montierenden und betriebsbereiten MicroLED-Module fügen sich durch magnetische Klickverschlüsse nahtlos aneinander. Die Kalibrierung erfolgt nach der Installation vollautomatisch.

Die zur Steuerung von LED-Wänden notwendige S-Box verschwindet nahezu unsichtbar im Gehäuse von The Wall All-in-One. Mit der mitgelieferten Fernbedienung sowie WLAN- und Bluetooth-Konnektivität kann das Meeting danach sofort starten. Lautsprecher sind bei allen drei verfügbaren Varianten mit an Bord. Die All-in-One-Lösung ist mit LogiTech Cam-, Google Duo und Cisco Webex-Integrationen ausgestattet. Für virtuelle Meetings und Veranstaltungen können bis zu vier Geräte gleichzeitig angeschlossen und gespiegelt werden.

Beeindruckende Präsentationen

The Wall All-in-One gibt es in einer 146 Zoll-Variante mit 2K oder 4K Auflösung, sowie in einer 110 Zoll-Variante mit 2K-Auflösung. Die Displays verfügen über die Black Seal-Technologie, bei der ein Überzug auf den Leuchtdioden die Oberflächenreflexion verringert und so für intensive Schwarzwerte sorgt. Für lebendige Farben und realistische Darstellung hat Samsung die Ultra Chroma-Technologie integriert.

"The Wall All-in-One als hochwertige Display-Lösung setzt Ideen groß in Szene", erklärt Soung Hyun Oh, Product Manager CE Displays bei der Samsung Electronics GmbH. "Neben unseren sehr individuell konfigurierbaren Varianten gibt es mit der All-in-One-Lösung jetzt eine Option in Standardgrößen, die schnell und unkompliziert installiert werden kann. Wir liefern ein Komplettpaket, welches ohne weitere Komponenten oder Peripheriegeräte auskommt. Das beschleunigt die Installation enorm und die vollautomatische Kalibrierung des Systems sorgt für einen schnellen Start ins nächste Meeting."

Weitere Produktinformationen und Features zu The Wall All-in-One finden sich auf der Samsung LED-Signage-Webseite unter diesem Link.