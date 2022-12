Der neue Samsung ViewFinity S8UT ist wie sein Vorgänger ViewFinity S8UP (ChannelPartner berichtete) auf die Anforderungen der Content Creator und Grafikdesigner zugeschnitten. Zusätzlich hat Samsung der multifunktionalen Dockingstation Thunderbolt 4-Geschwindigkeit verpasst. Ansonsten bleibt er den heraustagenden grafischen Eigenschaften der S8-Serie mit ihren multiplen Anschlussmöglichkeiten und Komfortfunktionen treu - nur die Pantone-Validierung fehlt.

Thunderbolt 4-Konnektivität für schnelle Datenübertragung

Der neue ViewFinity S8UT verfügt über zwei Thunderbolt 4-Schnittstellen. Diese Funktion ist vor allem praktisch, wenn das anzuschließende Notebook über keine externe HDMI-, VGA-, Displayport- oder sonstige Grafik-Schnittstelle verfügt. Darüber hinaus können externe Geräte, wie beispielsweise Notebook oder Mobiltelefon, mit bis zu 90 Watt Leistung ohne ein weiteres Kabel aufgeladen werden. Thunderbolt 4 überträgt zudem Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 40 Gbit/s, was bei Video- oder High-Res-Fotodaten angenehm ist.

Auch bei Multi-Display-Anwendungen punktet der ViewFinity S8UT mit Thunderbolt 4 und Daisy-Chain-Technologie. So kann ein Arbeitsplatz mit zwei 4K-Monitoren betrieben werden und dabei muss nur ein Monitor direkt mit dem Notebook oder dem PC verbunden sein. Zudem können durch die zwei Thunderbolt 4-Anschlüsse kompatible PCs und Macs eine größere Bildschirmfläche nutzen. Mit dem integrierten Wake-on-LAN über Thunderbolt 4 lassen sich Computer oder andere Geräte aus der Ferne ein- oder ausschalten.

Bildqualität und Nachhaltigkeit

Mit HDR-10, IPS-Technologie, einem Farbraum bis zu 98 Prozent der sRGB-Farbpalette und 4K UHD-Auflösung erfüllt die ViewFinity-Serie die Anforderungen der Zielgruppe. Dazu werden rund eine Milliarde werkseitig kalibrierter Farben zur Verfügung gestellt. Mit der TÜV-Zertifizierung "Intelligent Eye Care", der adaptiven automatischen Anpassung von Helligkeit und Farbtemperatur an das Umgebungslicht sowie der Höhen-, Kipp-, Dreh- und Pivot-Funktion ist der Samsung S8UT auch ergonomisch auf der Höhe der Zeit.

Die integrierten Lautsprecher des ViewFinity S8UT sorgen für mehr Platz und weniger Kabel auf dem Schreibtisch. Die Eco Saving Plus-Technologie von Samsung analysiert den Bildschirminhalt, passt die Helligkeit schwarzer Bereiche automatisch an und kann so den Stromverbrauch um bis zu 10 Prozent senken. Außerdem werden alle ViewFinity Modelle in einer papier- und farbreduzierten Verpackung geliefert.

"Mit dem neuen ViewFinity S8UT Monitor kommen wir den Wünschen der Kreativbranche sehr entgegen", ist Steven Pollok, Head of Product Management & Operations CE Display bei Samsung Electronics überzeugt. "Für nahtlose Arbeitsprozesse sind im kreativen Bereich vor allem Plug & Play Schnittstellen mit hoher Bandbreite wichtig. Video-, Grafik,- und Fotodateien mit immer höherer Auflösung benötigen viel Speicherplatz. Mit gleich zwei Thunderbolt 4 Anschlüssen und Daisy-Chain-Funktion empfiehlt sich unser neues ViewFinity Familienmitglied besonders für ein duales 4K Monitor Set-Up."

Preise und Verfügbarkeit

Derzeit hält sich der Hersteller noch bedeckt, wann der Neuzugang lieferbar sein wird und was er kosten soll. Der Vorgänger S8UP mit USB-C war mit 589 Euro unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer veranschlagt. Weitere Informationen zum Samsung ViewFinity S8UT sowie zu den anderen Modellen der Produktreihe finden sich bei Samsung unter diesem Link.

Dazu passt: Samsung ViewFinity S8UP - nicht nur für Grafiker