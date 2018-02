Bei dem koreanischen Elektronikkonzern Samsung ist an der Deutschlandspitze einiges in Bewegung: Nachdem der Vice President Consumer Electronics, Kai Hillebrandt, bereits das Unternehmen verlassen hat, um bei Panasonic anzuheuern, steht nun die nächste Personalie an: Aus gut unterrichteten Kreisen der Distribution trennen sich die Koreaner von B2B-Director Martin Böker.

Böker war seit Anfang 2015 beiSamsung. Er kam von EMC, wo er den Posten des Partner Sales Director innehatte. Vor seiner Tätigkeit bei EMC war Böker ein Jahr lang für Avayas Geschäft in Deutschland und in der Schweiz verantwortlich. Die fünf Jahre zuvor verbrachte bei als Vertriebsleiter Zentraleuropa bei Nortel.

Erst Anfang Februar hatte Böker noch bei den von ChannelPartner inZusammenarbeit mit der GfK verliehenen Channel Excellence Awards für Samsung den Preis für den besten Hersteller der Rubrik "Mobile Clients" entgegen genommen. Es dürfte einer der letzten offiziellen Auftritte Bökers unter Samsung-Flagge gewesen sein.

Warum Samsung und Böker nun getrennte Wege gehen, ist unklar. Allerdings war das B2B-Geschäft in dem traditionell Consumer-lastigen Unternehmen schon immer nicht ganz einfach. Samsung wollte bisher die Trennung von Martin Böker weder bestätigen, noch dementieren.