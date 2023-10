Mit der T9 ist Samsung nach eigenen Angaben ein kräftiger Geschwindigkeitszuwachs gelungen. Die sequentiellen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten liegen bei bis zu 2.000 MBit/s, das sei etwa doppelt so schnell wie das Vorgängermodell T7, von dem Samsung auch eine besonders gehärtete Shield-Version anbietet. Trotzdem ist die portable SSD nur annähernd so groß wie eine Kreditkarte und in einem edlen Design gehalten.

Für Content Creator

Nach Aussage von Mirco Lomb, Product Manager MX Brand Memory bei Samsung Electronics, ist die T9 damit "die perfekte Lösung für die Bedürfnisse von Content Creators, die mehr denn je mit hochauflösenden Fotos und 4K-Videos arbeiten".

Die T9 soll so schnell sein, dass sich damit ein 4 GByte großes Full-HD-Video in knapp zwei Sekunden übertragen lässt, verspricht Samsung. Um diese hohe Leistung zu erreichen, hat der Hersteller erstmals eine USB-3.2-Gen-2x2-Schnittstelle verbaut. Außerdem ist die SSD mit zwei Lanes ausgestattet, die je 10GBit/s schnell sind.

Samsung will die T9 in drei Größen von ein, zwei oder vier TByte anbieten. Das Gehäuse misst 88 x 60 x 14 mm und wiegt 122 g. Wie schon bei der T7 ist es mit einem robusten Gummi versehen, so dass der mobile Speicher Stürze aus einer Höhe von bis zu drei Metern ohne Schäden überstehen soll. Außerdem verhindert die Gummierung, dass die SSD wegrutscht.

Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) liegt für die 1 TByte-Version bei 129,90 Euro, für 2 TByte bei 219,90 Euro und für 4 TByte bei 399,90 Euro. Bei der Handelsvergleichsplattform ITscope sind sie derzeit noch nicht gelistet. Einen genauen Veröffentlichungstermin konnte auch Samsung noch nicht nennen. Voraussichtlich werde es aber "im Laufe des Oktobers so weit sein".