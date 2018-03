Große TV-Geräte, schicke Smartphones der Oberklasse Waschmaschinen und Saugroboter prägen das Bild der Samsung-Geräte. Bei all diesen Consumer-Produkten gerät das B2B-Porfolio gerne einmal ins Hintertreffen. Durch den Verkauf der Druckersparte an HP ist zudem ein wesentlicher Bestandteil des Samsung-B2B-Geschäfts weggebrochen und auf der Personalseite hat gerade erst der B2B-Chef Martin Böker das Unternehmen verlassen.

Das sind nicht gerade ideale Bedingungen für das B2B-Segment der Koreaner, doch zum Roadshow-Auftakt in Köln räumt Samsung dem Geschäftskundensegment einen breiten Raum ein. Nach der durch Bökers Weggang vorgenommenen Umstrukturierung wandert wieder mehr B2B-Verantwortung in die einzelnen Produktbereiche. Bereits auf der AV-Messe ISE in Amsterdam stellte Monitor-Vertriebschef Michael Vorberger den Stellenwert des professionellen Segments heraus: "2018 rechnen wir mit 65 Prozent B2B-Anteil, mit steigender Tendenz", erläutert der Monitor-Vertriebschef. Zwar hat Samsung bei reinen Stückzahlen Marktanteile eingebüßt, doch Vorberger geht es mehr darum, bei höherwertigen Produkten und im Lösungssegment "nachhaltiges Geschäft zu generieren".



Zum Roadshow-Auftakt in Köln zeigt Samsung seine Produkt- und Lösungsportfolio.

Gerade erst auf dem MWC in Barcelona vorgestellt, ist das Galaxy S9 auch in Köln ein Publikumsmagnet.

Sascha Lekic, Director IM B2B bei Samsung, erläutert in seiner Keynote, wie sich unsere Arbeitswelt durch mobile Technologien verändern wird.

Auch das Smartphone-Porfolio neben dem neuen Galaxy S9 bietet Potenzial für Systemhäuser. So gibt es das A8 (im Vordergrund) in Deutschland ausschließlich als Enterprise Edition.

Zum Samsung-Mobile-Segment zählen auch die Tablets.

Der B2B-Tag der Roadshow ist gut besucht.

Da sich die Roadshow nicht nur an IT-Reseller richtet, haben auch die Geräte der Weißen Ware ihren Platz.

Vom Formfaktor zwar klein nehmen die Storage-Produkte auf der Roadshow doch einen breiten Raum ein.

Hier zeigt Samsung die portable SSD T5.

Die Mirco-SD-Karten von Samsung kommen mittlerweile auf eine Kapazität von 256 GByte.

Das erstmals auf der CES in Las Vergas vorgestellte digitale Flip Chart "Samsung Flip" ist nun auch in Köln zu sehen.

In geführten Produkttouren gibt es ausführliche Informationen zu den Geräten wie hier bei den B2B-Monitoren.

Ergänzt wird das Roadshow-Programm durch Vorträge und Diskussionsrunden.

Hier referiert Maximilian Hille von Crisp Research über den Digital Workplace.

Prominent präsentiert Samsung mit Partnern Speziallösungen.

Ultrabreite Curved-Displays eignen sich auch hervorragend für Gaming-Anwendungen.

Rudolf Pütz vom Möbelhersteller Vitra erläutert, wie er sich die Arbeitsplätze der Zukunft vorstellt.

Gern gesehener Gast bei Samsung: Sascha Lekic begrüßt Tech Data-Chef Michael Dressen.

Zum Abschluss diskutiert eine hochkarätige Expertenrunde mit Moderator Ole Tillmann, Stefan Ebner (Komsa), Simon Bilek (Blackberry), Jochen Dragesser (Evonik), Michael Dressen (Tech Data) und Sasch Lekic (Samsung) über Work 4.0 und die Auswirkungen auf den Channel.

Galaxy S9 und A8 als Geschäftskundenvarianten

Das Mobile-Segment ist durch das Endkundengeschäft dominiert: "Wir haben eine starke Consumer-Vergangenheit und -Gegenwart", bestätigt Sascha Lekic, der als Director IM B2B für den Geschäftskundenbereich bei Tablets und Smartphones zuständig ist.

Damit auch Geschäftskunden mit den richtigen Produkten versorgt werden, hat Samsung in Deutschland als Pilotprojekt für gewisse Smartphone-Modelle Enterprise Editions eingeführt. Das brandneue Galaxy S9 wird neben der üblichen Consumer-Variante zeitgleich die Enterprise Edition eingeführt. Das Galaxy A8 ist hierzulande sogar nur in der Geschäftskundenversion erhältlich. "Das ist ein deutlichen Zeichen für das B2B-Geschäft", betont Lekic.

Lesetipp: Die kuriosesten Handy-Reparaturfälle

Zudem setzt Samsung auf die Zusammenarbeit mit Lösungspartnern wie Blackberry, Cancom, Komsa oder Tech Data, die auf der Roadshow zeigten, wie sie ihr Know-How mit der Samsung-Technologie verbinden. "Bei der Verschmelzung von Hardware und Software sind wir auf starke Partnerschaften angewiesen", bestätigt der Samsung-Manager.

Zufrieden zeigt sich Lekic mit der Entwicklung des im Herbst 2017 neu aufgelegten "Step Mobile" Partnerprogramms, mit dem Samsung weg von der umsatzgetriebenen, hin zur lösungsorientierten Unterstützung gehen wollte. "Die Dynamik nimmt zu", stellt Lekic fest. So habe man vor allem einen deutlichen Anstieg bei Partnern mit Silberstatus verzeichnet.