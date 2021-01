Anfang 1981 gegründet kann die SanData IT-Gruppe am Freitag, den 15. Januar 2021, ihren 40ten Geburtstag feiern. Angesichts der vor allem in den vergangenen zwei Jahren zahlreichen Fusionen und Akquisitionen im IT-Systemhaus-Umfeld hat das Nürnberger Systemhaus allen Grund zum Feiern. Natürlich wird SanData erst dann zur Party einladen, wenn die Situation es zulässt.

Gegründet wurde das Systemhaus vom PC-Pionier Heinrich Straub - damals noch unter dem Namen "SanData GmbH Unternehmensberatung & Mikrocomputervertrieb" - mit drei Mitarbeitern. Das Unternehmen war zu dieser Zeit einer der ersten Apple-Händler in Deutschland, schon bald vertrieb man aber auch IBM-kompatible PCs samt Zubehör an gewerbliche Kunden. Compaq (heute: HP) und Microsoft zählte dabei zu ersten Lieferanten.

Relativ bald eröffnete SanData erste Filialen, um den Kunden auch geografisch nah zu sein. Anfang der 80er Jahre war das noch wichtig. Kontinuierlich erweiterte das Systemhaus sein Leistungsportfolio - organisch und durch Akquisitionen, um mit den neuesten Entwicklungen in der schnelllebigen IT-Branche stets Schritt halten zu können.

Mittlerweile vertreibt das Systemaus nicht nur Hardware, unter anderem von Apple, Cisco, Dell, Fujitsu, HP, Kyocera und Lenovo, sondern auch Security- und Software-Lösungen von Microsoft, HPE, Barracuda, Docuware, IBM, VMware, Veeam und weiteren Herstellern. Selbstredend offerieren die Nürnberger auch Data Center-Dienstleistungen und Managed Services. Im stark wachsenden Digitalisierungsmarkt (digitaler Arbeitsplatz, "smarte" Dokumente, Vernetzung und Data Analytics) ist das Systemhaus ebenfalls gut aufgestellt.

Mit über 460 Mitarbeitern an 20 Standorten in Deutschland und Österreich erzielte SanData 2020 einen Umsatz von 120 Millionen Euro. 2025 möchte das Systemhaus 200 Millionen Euro umsetzen - mit 700 Mitarbeitern an 25 Standorten. Damit dürfte SanData weiterhin zu Deutschlands 30 größten Systemhäusern gehören.

Und der Firmengründer Heinrich Straub führt das Unternehmen auch noch mit seinen 70 Jahren an: "Kontinuität und Beständigkeit waren schon immer das Erfolgsrezept unseres Unternehmens, ob in Bezug auf unsere langfristigen Kundenbeziehungen, die langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder die Führung des Betriebs als Familienunternehmen, welches sich bereits in den Händen der zweiten Generation befindet. All das hat es uns ermöglicht, zu dem Unternehmen heranzuwachsen, das wir heute sind, und wir sind überzeugt, dass uns diese Werte auch weiterhin auf dem Erfolgskurs halten werden."

Die jüngsten Fusionen und Akquisitionen im Systemhausmarkt:

Waterland kauft arxes-tolina

aConTech wird erstes Mitglied der teccle group

Medialine schluckt IT-On.net

Cancom kauft Anders & Rodewyk