SanDisk hat einige neue Speicherlösungen für den mobilen Einsatz vorgestellt. Das Angebot reicht von SD-, MicroSD- und Compact-Flash-Karten bis zu USB-Sticks. Im Vergleich den Vorgängern bieten alle nach Angaben des Herstellers, der seit 2016 zu Western Digital gehört, schnellere Übertragungsraten und höhere Kapazitäten.

Neu sind etwa MicroSD-UHS-I-Karten mit Kapazitäten von 16 GByte bis zu 1,5 TByte. Das Modell mit 16 GByte erreicht laut SanDisk eine Übertragungsrate von bis zu 98 MBit/s. Bei 32 bis 128 GByte sind es zwischen 120 und 140 MBit/s und bei den Modellen ab 256 GByte Speicherplatz dann bis zu 150 MBit/s. Passend dazu bietet SanDisk die Memory-Zone-App an, um Daten direkt vom Smartphone auf einer eingelegten MicroSD-Karte zu speichern.

Für Outdoor-Geräte bietet das Unternehmen neue MicroSDs mit Kapazitäten von 64 bis 512 GByte an. Die SanDisk Outdoors 4K erreicht in der Spitze eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 190 MBit/s und beim Schreiben von bis zu 130 MBit/s. Sie übersteht auch extreme Temperaturen, Feuchtigkeit, Wassertropfen sowie Stürze. Alternativ gibt es die Karten auch im Standard-SD-Format.

Für etwa Fotografen bietet SanDisk zudem die neue Compact-Flash-Karte CFExpress Type B mit 320 oder 640 GByte Speicherplatz an. Sie erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 1.700 MBit/s beim Lesen von Daten und bis zu 1.500 MBit/s beim Schreiben. Damit eignet sie sich auch für das direkte Speichern von 8K-Videos.

Ebenfalls neu sind diverse USB-Sticks wie der Ultra Dual Drive Go USB Type-C mit sowohl einem Typ-A- als auch einem Type-C-Anschluss und Kapazitäten zwischen 64 und 256 GByte. An anspruchsvolle Kunden gerichtet ist der Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C mit Kapazitäten zwischen 64 Gbyte und 1 TByte. Diese USB-Sticks haben ebenfalls zwei Anschlüsse, sind aber zusätzlich in einem edlen Metallgehäuse gehalten.

Laut SanDisk sind alle neuen Speicherprodukten bereits verfügbar. Die Preise beginnen bei 16,99 Euro.