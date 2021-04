Sandra Hilt hat bei ExtraHop als Senior Director of EMEA Channel Sales die Leitung des indirekten Vertriebs in Europa übernommen. Hilt leitet das europäische Channel-Team von Deutschland aus und wird auch selbst mit Dienstleistern und Managed Service Providern sprechen, um weitere Teilnehmer für das ExtraHop-Partnerprogramm in der Region zu gewinnen. Im Rahmen ihrer Position übernimmt sie also auch die Aufgaben in der DACH-Region, die der Ende 2020 zu Tufin gewechselte Helmut Deuter bis dahin erfüllte.

Für ihre Aufagben kann Sandra Hilt auf über 20 Jahre Erfahrung beim Aufbau und der Pflege indirekter Vertriebsstrukturen im Bereich Cybersecurity zurückgreifen. Sie war in der Zeit unter anderem bei Vectra AI, Centrify, HP Enterprise Security (ArcSight), Websense und dem von McAfee übernommenen, finnischen Firewall-Anbieter Stonesoft.

"Der Channel ist das Herzstück unserer EMEA-Vertriebs- und Expansionsstrategie, und wir freuen uns darauf, dass Sandra Hilts enge und langjährigen Beziehungen und ihre nachgewiesene Branchenexpertise unser Tempo weiter beschleunigen und ein tieferes Channel-Engagement fördern werden", erklärt Mark Fitzmaurice, Vice President of Worldwide Channel Sales bei ExtraHop. "ExtraHop hat sich schnell als innovativer Pionier im NDR-Bereich etabliert und der nächste Schritt besteht darin, diese Position mit einer breiteren Basis von Channel-Partnern auszubauen", umreißt Hilt ihre Aufgabe.

Wettbewerber und Umsatzentwicklung von ExtraHop

ExtraHop bietet Unternehmen mit seiner Cloud-Plattform "Reveal(x)" Network Detection und -Response (NDR), verspricht Bedrohungserkennung innerhalb des Perimeters in Echtzeit und schnelle, intelligente Reaktionen. Es agiert damit in einem ähnlichen Marktsegment oder überschneidet sich mit den Möglichkeiten der Lösungen von Vectra AI, teilweise von Dynatrace, Fireeye und Splunk (das auch Technologiepartner ist) oder sogar Microsoft und Cisco (Stealthwatch & App Dynamics). Außerdem reklamieren einige Netzwerkanbieter, etwa Arista Networks mit Awake Security, für sich, vergleichbare NDR-Funktionen wie ExtraHop zumindest für Netzwerke mit ihren Produkten bieten zu können.

Dennoch entwickelt sich ExtraHop gut: IDC sieht das Unternehmen als einen der drei führenden Anbieter in dem von den Analysten "Network Intelligence and Threat Analytics" (NITA) genannten Marktsegment ein und bescheinigt dem Unternehmen mit einem Wachstum von 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr eine deutlich bessere Entwicklung als der Gesamtmarkt (2019 ein Plus von 18,9 Prozent).

Partnerprogramm und Distributoren von ExtraHop

Das Partnerprogramm von ExtraHop richtet sich mit mehreren Stufen an Reseller, MSPs und Distributoren. Es umfasst kostenlose Training für Vertriebs- und Presales Mitarbeiter und bietet ein umfassendes Partnerportal, MDF-Gelder und diverse Rabatte und Verkaufsprämien.

Der indirekte Vertrieb wurde in den vergangenen Monaten weltweit zügig ausgebaut. Zum Beispiel ist Tech-Data-Käufer Synnex seit kurzem in Amerika Distributor für den MSP-Bereich, hat ExtraHop für den asiatisch-pazifischen Raum einen Vertrag mit Westcon-Comstor unterzeichnet und distribuiert seit Dezember Exklusive Networks ExtraHop auch in Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden und den Niederlanden.

In Deutschland hatte damals noch Wick Hill das Potenzial schon früh erkannt (2015), Nuvias führt die Produkte aber inzwischen nicht mehr. Aktuell sind die Distributoren hierzulande Exclusive Networks und Arrow.

