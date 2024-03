Telekommunikation und IT wachsen in vielen Geschäfts- und Anwendungsszenarien zusammen oder nähern sich stark an. Distributoren aus dem klassischen TK-Umfeld müssen daher auch ihre bestehenden Aktivitäten im IT-Umfeld aus- und neue Kompetenzen aufbauen, um zukunftsfähig zu bleiben.

Beim saarländischen Distributor Herweck ist im klassischen Kernfeld des Telekommunikationseinzelhandels im vergangenen Jahr mit "solidem Wachstum" abgelaufen. Nun soll auch das zweite Standbein mit IT und Unified Communication ausgebaut werden.

Die beiden bisher getrennten Bereich werden nun in einem Geschäftsbereich zusammengeführt, den Herweck IT-Com nennt. Damit will man Potenziale bündeln, um im Systemhaus- und Lösungsgeschäft "agiler und schlagkräftiger" auftreten zu können. So erhofft sich der Distributor Anteile an einem markt mit großen Kundenpotenzial, der selbst mit Themen wie Cloud Vermarktung, der wachsende Bedeutung von Microsoft in der Kommunikation, Managed Services, Subskriptionsmodelle, MDM oder Daas selbst vor großen Veränderungen steht.

Sandra Schu will Mitarbeiter begeistern und weiter entwickeln

Die neu geschaffene Business Unit mit über 60 Mitarbeitern wird von Sandra Schu geleitet. Sie bringt Erfahrung aus früheren Führungspositionen wie bei der Rewe Group und der Globus Holding mit. Sie verantwortete in der Vergangenheit bereits Groß-Projekte der internationalen Prozessoptimierung, digitalen Transformation und strategischen Markenführung.

Unternehmensvorstand Jörg Herweck ist davon überzeugt, dass Schu zur Zusammenführung der beiden Bereiche und zur Weiterentwicklung der Business Unit IT-Com und damit auch zum Unternehmenserfolg beitragen wird: "Sie verfügt über ein vielseitiges Kompetenzspektrum, welches sie durch ihre vorherige Zusammenarbeit mit renommierten Unternehmensberatungen erworben hat. Ziel der Zusammenführung ist es, weiter zu wachsen, erfolgreich im Markt zu agieren und neue strategische Partnerschaften aufzubauen", gibt Herweck die Marschroute aus.

Daran wird sich Schu messen lassen müssen. Sie setzt auf ihre Leidenschaft, Menschen für etwas zu begeistern und sie weiterzuentwickeln: "Changemanagement und Transformation gelingen nur mit einer Vision und der darauf ausgerichteten Strategie. Doch Klarheit über den Zweck und unseren täglichen Antrieb sind Grundvoraussetzung für eine zielgerichtete sowie zukunftsweisende Weiterentwicklung im Unternehmen", weiß Schu. Für sie sei es es selbstverständlich, die Zukunft gemeinsam zu gestalten und jeden einzelnen mit auf die Reise zu nehmen.

