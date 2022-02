SAP hat einen neuen Deutschlandchef. Den Posten des Geschäftsführers der SAP Deutschland SE & Co. KG übernimmt Sven Mulder. In dieser Rolle ist er verantwortlich für den Vertrieb, das operative Geschäft und die strategische Geschäftsentwicklung der Deutschland-Organisation. Mulder ist seit 2019 bei SAP in verschiedenen Führungsrollen tätig. Zuletzt war er Senior Vice President, Head of Strategic Customer Segment in der Region Mittel- und Osteuropa (MEE).

Nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Informatik an der Fachhochschule in Düsseldorf begann Mulder seine Karriere als Account Manager im Vertrieb der Siemens Nixdorf Computer AG in Paderborn. Anschließend bekleidete er verschiedenste Führungsrollen bei Fujitsu, zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung in Deutschland für die Bereiche Öffentliche Verwaltungen und Global Accounts. Sven Mulder kam von CA Technologies zur SAP, wo er als Geschäftsführer Deutschland das Business in Deutschland und Zentraleuropa verantwortete.

Mulder berichtet an seinen Vorgänger Alexander Kläger, der seit Anfang Februar dieses Jahres die Region Mittel- und Osteuropa von SAP verantwortet. Auf diesem Posten hatte Kläger Hartmut Thomsen abgelöst, der zum SAP-Partner Aareon wechselte. Kläger arbeitet seit 2012 beim deutschen Softwarekonzern und hatte den Geschäftsführerposten bei SAP in Deutschland erst im August 2020 übernommen.

Das muntere Stühlerücken im Heimatmarkt SAPs hatte Mitte 2020 begonnen. Damals erklärte der seit Anfang 2017 amtierende Deutschlandchef Daniel Holz überraschend seinen Abschied von SAP. Er übernahm im Oktober 2020 die Verantwortung für das Cloud-Geschäft von Google in Europa. Holz hatte Thomsen als SAP-Geschäftsführer in Deutschland abgelöst. Der hatte den Posten seit 2012 inne.