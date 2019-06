Subhomoy Sengupta hat bei SAP weltweit die Leitung des Geschäftsbereichs für kleine und mittelständische Unternehmen (SME) übernommen. In dieser Position verantwortet Sengupta auch die weltweiten Vertriebsorganisation im Mittelstandssegment. In Deutschland bleibt Christian Mehrtens Leiter des Geschäftsbereichs Mittelstand und Partner. Er hatte diese Aufgabe im August 2017 übernommen.

Sengupta wird eng mit Karl Fahrbach zusammenarbeiten, den SAP im März zum Chief Partner Officer berufen hatte. Dabei handelte es sich um eine neu geschaffene Position. Fahrbach ist bereits seit über 13 Jahren bei SAP und verantwortete dort immer Channel-Aktivitäten, zuletzt als Chief Operating Officer die Global Partner Organization. Fahrbach kam 2006 als Global Channel Sales Manager Deutschland zu SAP.

Personelle Umstrukturierungen bei SAP

Die Neuaufstellung im Channel und im Mittelstand ist Teil größerer personeller Umstrukturierungen bei dem Software-Konzern. So hatten dieses Jahr bereits Vorstandsmitglied Bernd Leukert und Cloud-Vorstand Robert Enslin das Unternehmen verlassen. Im Partner-Bereich waren Neubesetzungen nach dem Weggang von Rodolpho Cardenuto erforderlich geworden. Er leitete seit 2014 die SAP Global Partner Operations Organization und wechselte im Januar 2019 zum amerikanischen Mixed-Reality-Anbieter Magic Leap.

Sengupta war bei SAP zuletzt als Stabschef des Vorstandsbereichs Global Customer Operations mit Sitz in Singapur tätig. Diese Aufgabe übernahm er im Herbst 2015. Davor leitete er als Vice President für SAP in Indien unter anderem die SME-Vertriebsorganisation. Zu SAP kam er von Microsoft, wo er sich in Indien vier Jahre mit dem Anwendungsgeschäft im Mittelstand befasste. Erste Station in der Softwarebranche war Oracle. Dort war der Manager über sechs Jahre in verantwortlicher Position im Bereich Supply Chain Applications in der Region Asien-Pazifik tätig.

Umbau soll Partnerbereich von SAP stärken

Den Geschäftsbereich SMB Solutions Group hatte SAP im Sommer 2014 gegründet. Ziel war es, die für den Mittelstand konzipierten Lösungen wie SAP Business One, SAP Anywhere, und SAP Business by Design gezielter zu vermarkten. Die Leitung der neu gegründeten Geschäftseinheit übernahm damals weltweit Dean Mansfield. Er verließ das Unternehmen jedoch im Januar 2016.

"Unser Partner-Netzwerk und der SME-Bereich sind für das Wachstum von SAP und den Erfolg unserer Kunden besonders wichtig", erklärt Adaire Fox-Martin, Mitglied des Vorstands und Präsidentin der Vertriebsorganisation von SAP, in einer Pressemitteilung. "Subhomoy Sengupta und Karl Fahrbach, unser Chief Partner Officer, bilden gemeinsam ein neues Führungsteam mit dem Ziel, unsere besten Lösungen wachsenden Unternehmen zur Verfügung zu stellen."

Nach Angaben des Konzerns setzen derzeit über 250.000 kleine und mittelständische Unternehmen auf SAP als Software-Partner. Bemerkenswert ist jedoch, dass sich das internationale Führungsteam für den Bereich zu einem großen Teil aus Personen rekrutiert, die im traditionell stark vom Mittelstand geprägten europäischen Markt kaum Erfahrungen haben. Sowohl die Britin Adaire Fox-Martin als auch Subhomoy Sengupta haben einen Großteil ihrer gesamten Laufbahn und ihrer Zeit bei SAP im Raum Asien-Pazifik verbracht. Lediglich Karl Fahrbach hat langjährige Erfahrungen in der Betreuung europäischer Partner und Systemhäuser.