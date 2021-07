"SAP PartnerEdge Cloud Choice" heißt der vom Softwarehersteller für seine Reseller vorgegebene Rahmen beim Vertrieb der Cloud-Lösungen. Es gibt ihn schon seit 2016. Damals bekamen SAP-Partner vom Hersteller eine Tipp-Provision, wenn sie ihre Kunden zur Nutzung von SAPs Cloud-Lösungen überredet haben - die sogenannte "Cloud Choice Profit"-Option war geboren.

Mit der Mitte Juli 2021 verabschieden "Flex Modell"-Option bietet SAP den Cloud-Partnern einmalig eine zehnprozentige Provision auf den "Total Contract Value" (TCV, die Gesamtauftragsleistung innerhalb eines Projekts) an. Höhere Provisionen gibt es auch Verlängerung von Cloud-Verträgen bei Kunden.

Erste Pilot-Partner haben von der "Flex Modell"-Option von "SAP PartnerEdge Cloud Choice" bereits profitiert, wie Aymeric Fosset von Delaware Consulting berichtet: "Die Provisionsberechnungen und Preise s sind klar definiert, so dass der Partner unmittelbar nach Vertragsunterzeichnung und Kundenzahlung für seinen Aufwand im Vertriebsmanagement belohnt wird." Laut SAP hat sich Delaware Consulting vor allem um die Digitalisierung von Geschäftsprozessen verdient gemacht, hierfür hat der Konzern die "RISE"-Initiative ins Leben gerufen.

Das Flex-Modell ist ausschließlich den "SAP PartnerEdge"-Resellern ("Sell"-Partnern) vorbehalten - gilt also nicht für die "Build"-, Service- und "Run"-Partner (die genauen Unterscheidungsmerkmale finden Sie hier). SAP geht es nämlich vornehmlich darum, die eigenen Cloud-Lösungen populärer zu machen. Deswegen möchte der Konzern die "Sell"-Partner bei ihren Anfangsinvestitionen im Cloud Business entlasten, wie SAPs Go-to-Market-Vizepräsidentin Cathy Daum in ihrem Beitrag erläutert. Mit der neuen Initiative möchte sie die SAP-Cloud-Lösungen schneller einführen als bisher und hofft, dass sich die Zahl der SAP-Cloud-Partner in den kommenden drei Jahren verdoppeln wird.

Derzeit arbeitet SAP weltweit mit über 22.500 Partnern zusammen, davon vertreiben 6.900 aktiv die Cloud-Lösungen des Softwarekonzerns. In Deutschland gibt es Stand Mitte 2021 rund 1.200 aktive SAP-Partner, deren Anzahl ist in den vergangenen zwei Jahren relativ stabil geblieben.

