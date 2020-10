Mit Emarsys werde ein Anbieter von Kundenbindungsplattformen übernommen, teilte das Unternehmen am Donnerstag, den 1. Oktober 2020, in Walldorf mit. Angaben zum Kaufpreis oder andere finanzielle Details machte der Dax-Konzern nicht. Emarsys habe mehr als 1.500 Kunden weltweit und mehr als 800 Mitarbeiter in 13 Niederlassungen. Zum Vergleich: SAP hat etwas mehr als 100.000 Mitarbeiter und 440-000 Kunden. Stimmen die Aufsichtsbehörden zu, so soll die Übernahme bis Ende 2020 abgeschlossen sein. (dpa/rw)