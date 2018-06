All for One Steeb hat eine in SAP-Systeme vollständig integrierbare EDI-Lösung für Automobilzulieferer entwickelt. Das Besondere daran: Über diese "All for Automotive und EDI exakt" genannte Schnittstelle lässt sich die gesamte logistische Wertschöpfungskette eines Automobilzulieferers in einem SAP-System steuern, planen und kontrollieren.

Möglich gemacht hat das neben dem Einsatz der All for One Steeb-Entwicker auch die Kooperation des SAP-Systemhauses mit der Automotive Partnership Association ITA. Dieser Verband setzt sich bereits seit 2000 für die Digitalisierung der Automobilindustrie ein und verwendet dabei den bewährten EDI-Standard (Electronic Data Interchange). Nach eigener Auskunft ist All for One Steeb bisher einziger SAP-Partner mit einer ITA-zertifizierten Methodik im Einsatz.

Die "All for Automotive und EDI exakt"-Lösung für Automobilzulieferer stellt All for One Steeb auch auf der diesjährigen Cebiot vom 11. bis 15. Juni 2018 in Hannover vor. Man findet des SAP-Partner am ITA-Partnerstand B64 in Halle 17. Dort können sich Interessenten umfassend darüber informieren, wie die von All for One Steeb entwickelte Methodik alle Bereiche der Lieferkette abdeckt: von der Entwicklung, der Beschaffung und Produktion über den Vertrieb bis zum Versand.

