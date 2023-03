So ernannte der Hersteller seinen Gold-Partner Valantic zum "Partner des Jahres 2023" sowohl in der Branche "Discrete Manufacturing & Automotive" als auch in der Line of Business (LoB) "Digital Supply Chain". Ferner wurde das Beratungshaus mit dem "Business Technology Platform - Appreciation Award 2023" geehrt.

Die Scheer Group hat SAP mit dem "Diamant Award" als "Partner des Jahres 2023" in gleich zwei Branchen ausgezeichnet: in den Segmenten "Healthcare" und "Higher Education & Research".

Die All for One Group wurde unter anderem in den Kategorien "Mittelstand" und "Customer Experience" als führender SAP-Partner geehrt. Zu den weiteren von SAP ausgezeichneten Partner zählen in Deutschland Atos Information Technology ("Top Cloud Performer"), Netconomy ("Top New Partner") und NTT Data (Sustainable Growth.)

» c.m.c. 2023 - New Managed Services MSPs und CSPs müssen ihre Managed Services erweitern. Auf dem c.m.c. Kongress am 15.+16. März 2023 in München, zeigen Service Provider, wie das Cloud- und Managed-Service-Geschäft gelingt

Hier anmelden!

Im Zuge der Erneuerung des SAP-Channel-Netzwerkes "PartnerEdge" hat Adesso die höchste Stufe "Expert" im Bereich "Customer Relationship Management" erreicht. Dem Softwarehaus SNP wurde die Ehre zuteil, dass dessen Produkt "SNP Glue 2211" als "Integriert mit RISE with SAP S/4HANA Cloud" zertifiziert wurde.



Mehr zu den SAP-Partnern:

Valantic

All for One erwirbt Poet

Neuer CEO bei SNP

Adesso wächst unerwartet stark