"Wir entwickeln Strategien für Ihren Digitalen Wandel", so begrüßt Insignio CRM die Besucher ihrer Website. Um diesen Anspruch zu untermauern, verstärkt die Agentur nun ihre Zusammenarbeit mit dem Middleware-Hersteller Magic Software. Denn man kennt sich bereits: Einige Insignio CRM-Mitarbeiter wurden bereits im Umgang mit der Middleware "Magic xpi" geschult und zertifiziert.

"Die Partnerschaft mit Magic Software ist für uns ein wichtiger Baustein, um den Anforderungen und Bedürfnissen unserer Kunden in Zukunft stärker gerecht zu werden. Es gilt, den digitalen Wandel in den Prozessen von Marketing, Vertrieb und Service im CRM-System unkompliziert und zeitnah zu vollziehen. Der sofort verfügbare, zertifizierte Sugar CRM-Konnektor von Magic Software leistet dafür einen wertvollen Beitrag und vereinfacht Integrationen in bestehende Systemlandschaften spürbar", erklärt Insignio CRM-Geschäftsführer Mirco Müller.

Markus Hirsch, Regional Business Development Director Central Europe bei Magic Software, freut sich bereits auf gemeinsame Vertriebs- und Marketingaktivitäten: "Mit der Beratungs- und Umsetzungsexpertise von Insignio CRM und unseren flexiblen Middleware Lösungen erhalten unsere Kunden ein attraktives und zukunftssicheres Leistungspaket an die Hand."

Für die kommenden Monate plane man gemeinsame praxisnahe Webinare für potentielle Kunden. Ziel ist es, Anwender beim Automatisieren und Digitalisieren von Geschäftsprozessen zu unterstützen. Dabei können Sugar CRM-Magic-Lösungen sowohl als beim Kunden vor Ort fest installiert ("on premis") sein als auch aus der Cloud zum Einsatz kommen.