Der Independent Software Vendor (ISV) Werth IT hat die Version 2.0 seines Security Dashboards vorgestellt, das zur Absicherung von SAP-Umgebungen dient. Die Lösung, die die SAP-Sicherheitsplattform WerthAuditor ergänzt, visualisiert Sicherheitsrisiken in Echtzeit und ermöglicht eine Bewertung der aktuellen Sicherheitsprozesse.

Analyse von Sicherheitsdaten in Echtzeit

Security Dashboard 2.0 besteht aus einem Haupt-Dashboard, von dem aus sich verschiedene Unter-Dashboards ansteuern lassen. Sie zeigen tiefergehende Informationen zu einzelnen Bereichen. Sicherheitsexperten sehen damit nach Angaben von Werth auf einen Blick, wie sicher die gesamte SAP-Landschaft gerade ist, welche Rubriken verbessert werden sollten und wo unmittelbares Handeln erforderlich ist.

Dabei weist der WerthAuditor nicht nur auf fehlende SAP-Security-Notes und -Patches hin, er kann auch den gesamten ABAP-Quellcode (Advanced Business Application Programming) überprüfen. ABAP ist eine von SAP entwickelte Programmiersprache, um Anwendungen im SAP-Umfeld zu entwickeln. Außerdem prüft die Plattform das Betriebssystem, die Datenbank, Schnittstellen sowie Berechtigungen.

Die ohne den Einsatz von Agenten (Zero Footprint und ohne Verbindung zum Internet) gesammelten Daten fließen in ein SIEM (Security Information and Event Management). Dort können sie etwa über Schlagworte und Zeitfilter ausgewertet werden.

"Mit über 2.000 Prüfungen und einem kontinuierlichen Monitoring liefert der WerthAuditor optimale Voraussetzungen, um alle Anforderungen des IT-SIG 2.0 zuverlässig zu erfüllen", sagt Thomas Werth, Geschäftsführer der Werth IT. Nach Angaben des Unternehmens ist das Security Dashboard 2.0 ab sofort verfügbar.