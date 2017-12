Wie die Heidelberger Niederlassung der SAS Institute Inc. informiert, übernimmt Oliver Schabenberger zum 1. Januar 2018 die Rolle des COO. Damit wird sein Aufgabenfeld als CTO um die Verantwortung für Sales, Marketing und Customer-Services erweitert. Schabenberger ist zudem für die Umsetzung der Konzernstrategie und die operative Priorisierung des SAS-Geschäfts zuständig.

Der gebürtige Pforzheimer zog es nach seinem Studium der Forstwissenschaft in Freiburg 1992 in die USA. Er erwarb einen Doktortitel in Philosophie an der Virginia Tech und zudem einen Master of Science für Statistik. Zur Entwicklungsabteilung von SAS stieß er 2002.

Schabenberger half die Vision einer hochperformanten Big-Data-Analytics-Architektur umzusetzen, die Probleme wesentlich schneller lösen soll als dies traditionelle Ansätze können. Er wurde 2016 zum Chief Technology Officer und EVP ernannt und leitet in dieser Funktion seitdem die Forschung und Entwicklung in Cary, North Carolina.

Jim Goodnight, CEO bei SAS: "Wir brauchen eine enge Verzahnung von unseren Produkten mit umsatzgenerierenden Geschäftsfeldern, um unsere anspruchsvollen Pläne in Sachen Wachstum und strategische Investitionen zu realisieren. Oliver Schabenberger ist eine Führungspersönlichkeit mit außergewöhnlich hoher Affinität, neue Wege zu gehen. Gleichzeitig steht er für unsere Unternehmenswerte und lebt unsere Innovationskultur - diese Eigenschaften prädestinieren ihn für diese Position."

"Ich freue mich, mit Dr. Goodnight an Kernthemen zu arbeiten, die unser kontinuierliches Wachstum sichern", sagt Schabenberger. "Themen wie das Internet of Things, künstliche Intelligenz oder Machine Learning sind solche Technologien, die von Analytics abhängen und die ohne Analytics nicht funktionieren würden. Wir sehen hier und in vielen anderen Bereichen enorme Chancen für SAS, weil wir den Alltag der Menschen in einer Welt, in der alles miteinander vernetzt ist, verbessern möchten." (KEW)