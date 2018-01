Die Ostertag Solutions AG verabschiedet den bisherigen Leiter Vertrieb & Marketing, Marcel Herzog, in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird ab dem 1. Februar 2018 Sascha Harmuth.

Harmuth ist in der Branche kein Unbekannter. Er war unter anderem bei Cancom, Home of Hardware, Double-Take Software, Tech Data, Clover Technologies sowie 8man tätig. Bei Ostertag setzt man nun auf seinen "Stamm wichtiger Kontakte" in der IT-Branche.

Ostertag bietet ITK-Lösungen bei Konzernunternehmen, großen Mittelständlern, sowie in den Bereichen Gesundheitswesen und öffentlicher Verwaltung an. Das mittelständische Unternehmen beschäftigt über 200 Mitarbeiter an insgesamt 14 Standorten. Nach eigenen Angaben betreut das Systemhaus etwa 1.300 Kunden, rund 800 davon in Wartungs-, Managed-Services- oder Mietverträgen.