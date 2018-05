Die Erik Sterck GmbH gewinnt Sascha Zimmer als Senior Solutions Architect DevOps für den neuen Geschäftsbereich, der die Angebotslücke zwischen modernen IT-Infrastrukturen und der schnellen und flexiblen Bereitstellung von Applikationen in Multi-Cloud-Umgebungen schließen soll.

Sascha Zimmer blickt bereits auf eine über zwanzigjährige Erfahrung in der IT zurück, teilt das Unternehmen mit. In dieser Zeit war der 38-Jährige in verschiedenen leitenden Funktionen als IT-Direktor oder Infrastruktur Manager für verschiedene Unternehmen tätig, zuletzt bei der Vector Informatik GmbH und zuvor bei Whitesell. Dabei habe Zimmer eine hohe Expertise in den erforderlichen Architekturen und Themen aufbauen und erfolgreich in Produktionsumgebungen umsetzen können, so die Erik Sterck GmbH.

"Mit Sascha Zimmer gewinnen wir einen Branchenexperten mit sehr viel Erfahrung im IT-Architektur- und Infrastruktur-Bereich für unser Unternehmen", freut sich der geschäftsführende Gesellschafter Erik Sterck. "Wir sind davon überzeugt, dass wir das Service-Angebot für unsere Kunden damit speziell bei der Automatisierung auf das nächste Level heben können." (KEW)

