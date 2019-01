Die Satechi-Tastaturen aus Aluminium für den iMac sind ab sofort auch in Deutschland und Österreich über die Soular GmbH & Co. KG, eine Vertriebsmarke der Duttenhofer Group, für den deutschen Fachhandel erhältlich. Sie sind als kabelgebundene oder Bluetooth-Variante in den Apple-Farben Silver und Space Gray zu bekommen.

Die schlanken Aluminium-Keyboards sind mit Ziffernblock, Steuerungstasten für den Cursor und Befehlstasten für MacOS-Funktionen und Kurzbefehle ausgestattet. Die Bluetooth-Version schafft bis zu 80 Stunden, bevor sie über den USB-C-Anschluss aufgeladen werden muss.

Beim Tippen sorgen die eingebaute Scherenmechanik sowie Vertiefungen in den Tasten für einen idealen ergonomischen Druckpunkt, wirbt der Distributor. Die Bluetooth-Tastatur lässt sich mit bis zu drei weiteren MacOS- oder iOS-Geräten verbinden. Ein simpler Tastendruck genügt, um eine Nachricht am iPhone zu verfassen oder ein Video auf dem iPad abspielen zu lassen.

Die Eingabegeräte aus San Diego sind bereits bei Gravis und Amazon verfügbar. Der UVP liegt bei 59,99 Euro für die kabelgebundene Tastatur und 79,99 Euro für die Bluetooth-Variante. Die Fachhandelspreise erfahren Fachhändler telefonisch oder nach Anmeldung im Shop bei Soular.