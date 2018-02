Köln und Saturn verbindet eine lange Geschichte: In der Domstadt wurde 1961 der erste Markt des Technik-Händlers eröffnet, der den Grundstein für ein Handelsunternehmen mit heute 158 Märkten in ganz Deutschland legte. Jetzt will Saturn in Köln erneut Maßstäbe setzen: Auf der Hohe Straße 46-50 entsteht ein Flagship-Store, in dem sich alles um das neue Markenversprechen von Saturn, das Erleben von Technik, drehen soll. Die Bauarbeiten sind in vollem Gange, die Eröffnung ist für den 3. Mai 2018 geplant.

Auf der Kölner Hohe Straße befindet sich im Obergeschoss des dort ansässigen Kaufhofs seit 1995 ein großer Saturn-Markt. Als im vergangenen Jahr das benachbarte ehemalige Textilkaufhaus Jacobi frei wurde, ergab sich für Saturn die Chance, in ein eigenes Gebäude in exponierter Lage umzuziehen. "Der Name Saturn ist eng mit der Stadt Köln verbunden. Daher haben wir uns entschlossen, hier unseren neuen Flagship-Store zu eröffnen, der das Technikerlebnis, für das Saturn steht, in seiner ganzen Bandbreite darstellen wird", erklärt Guido Jungwirth, COO von MediaMarktSaturn Deutschland.

Schwerpunkte Markenwelten und Service

Typisch für den Flagship-Store soll die Inszenierung von Markenwelten sein. Dazu gehört eine Samsung Galaxy World inklusive einer eindrucksvollen Virtual-Reality-Demonstration. Wie innovative Produkte außergewöhnlich präsentiert werden können, soll eine praktische Demonstration von geräuschreduzierenden Kopfhörern zeigen, für die extra ein Teil einer Original-Flugzeugkabine aufgebaut wird. Außerdem gibt es ein großes 3D-Fotostudio, in dem sich die Kunden fotografieren lassen und lebensechte Figuren in Miniaturausgabe von sich bestellen können. Ein weiteres geplantes Highlight ist die Haushaltsgeräteetage im ersten Obergeschoss. Sie ist komplett den Themen Wellness und Körperpflege sowie gesunde Ernährung, Genuss und Geschmack gewidmet und mit einer Showküche für Livecooking-Events und zahlreichen Produktpräsentationen rund ums Kochen ausgestattet. Im dritten Obergeschoss soll eine riesige Gamingabteilung die Herzen der Spielefans höher schlagen lassen, die dort die neuesten Games und VR-Spiele testen können.

Eine herausragende Bedeutung soll in dem Flagship-Store dem Thema Kundenservice mit zahlreichen entsprechenden Angeboten zukommen. Dazu zählen neue Express-Lieferangebote, der Zuhause-Service der Deutschen Technikberatung, die Smartphone-Sofortreparatur innerhalb von 60 Minuten, eine 25 Meter lange Servicetheke mit einem Abholschalter für Online-Bestellungen direkt am Eingang sowie eine Extrafläche für Technikkurse und Produktschulungen im dritten Obergeschoss. Für eine schnelle Kundenorientierung auf der großen Fläche des Flagship-Stores sorgen erstmals in einem Saturn-Markt Hologramme, die die einzelnen Abteilungen vorstellen.

Hohe Investition in den Standort

Saturn hat für die Immobilie auf der Hohe Straße einen langfristigen Mietvertrag abgeschlossen. Schon seit Monaten wird das vorhandene Gebäude für den Komplettumbau vorbereitet. Die Maßnahmen reichen von der Entkernung bis zur Umgestaltung der Fassade. "Aufgrund der hervorragenden Innenstadtlage ist der neue Standort für uns eine wichtige Investition. Wir nehmen uns daher Zeit für eine gründliche Sanierung und Modernisierung. Außerdem setzen wir beim Ladendesign neueste Trends um", so Guido Jungwirth. Insgesamt investiert Saturn eine Summe im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich in den neuen Flagship-Store. "Die Architektur und das Ladendesign werden den Innovationsgeist widerspiegeln, der für Saturn charakteristisch ist", erklärt Rüdiger Plep, Regionalmanager bei Saturn. Bisher sei alles nach Plan verlaufen und so ist er zuversichtlich, dass der Eröffnungstermin Anfang Mai eingehalten werden kann.

Räumlich wird der neue Saturn-Markt deutlich erweitert. Statt der 4.100 Quadratmeter im derzeitigen Markt stehen künftig rund 6.500 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung. Mit Lager und Verwaltung umfasst der Flagship-Store eine Fläche von 10.000 Quadratmetern, die sich über fünf Verkaufsetagen sowie eine Etage für die Verwaltung erstreckt. Die Kölner können sich über die klassischen Sortimentsbereiche hinaus auf zahlreiche Innovationen und Highlights freuen. Dazu gehört unter anderem eine 1.000 Quadratmeter große Entertainmentfläche im Untergeschoss mit verschiedenen Themenwelten, darunter eine Jazz- und Klassiklounge, ein Bereich "Kölsche Lieder" für die Fans heimatlicher Klänge und eine riesige Vinyl-Präsentation. (mh)

