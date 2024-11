Für ElectronicPartner (EP) und seine Fachmarkt-Franchiselinie Medimax ist es das beste denkbare Testimonial: Die Brüder Robert und René Kochan haben ihre jeweilige Tätigkeit als Saturn-Marktgeschäftsführer aufgegeben, um neu als Medimax-Franchisepartner zu starten. Zum 1. November 2024 haben die beiden die Medimax Elektronikfachmärkte in Berlin-Reinickendorf und Berlin-Prenzlauer Berg übernommen. "Wir freuen uns, die Zügel endlich zu übernehmen und unsere eigenen Ideen und Vorstellungen in die Märkte einfließen zu lassen," sagen die Unternehmer.

Mit der Übernahme kehren Robert und René Kochan aber auch zu ihren beruflichen Wurzeln zurück. Denn die Brüder sind keine Unbekannten bei Medimax. Robert Kochan arbeitete 1998 als Verkäufer am Standort Berlin-Marzahn und war anschließend Filialgeschäftsführer verschiedener Medimax Märkte, "auch schon in Reinickendorf - der Markt, die Umgebung und einige der Mitarbeitenden sind mir also sehr vertraut", erzählt er. René Kochan fing ebenfalls auf der Verkaufsfläche an und war später, wie sein Bruder, Filialgeschäftsführer mehrerer Märkte.

Bei Saturn fehlte "die Freiheit, eigene Ideen und Lösungen umzusetzen"

Nach den Anfängen bei Medimax wechselten die Kochan-Brüder jedoch zum großen Wettbewerber: René Kochan leitete 13 Jahre als geschäftsführender Gesellschafter den wichtigen Saturn Markt am Berliner Alexanderplatz. Sein Bruder Robert war in gleicher Position für den Saturn Standort im Schloss-Straßen-Center in Berlin-Steglitz verantwortlich. Im Frühjahr 2024 entschieden sich die beiden jedoch zum Abschied von MediaMarktSaturn, das seine Strukturen in den letzten Jahren immer stärker zentralisierte. "Unsere Unzufriedenheit mit den Rahmenbedingungen wuchs, zum Beispiel in Bezug auf die nicht vorhandene Freiheit, eigene Ideen und Lösungen umzusetzen. Und da Medimax mit seiner Privatisierung hier einen ganz anderen Weg gegangen ist - und zwar erfolgreich - führte eins zum anderen", sagt René Kochan. Er übernimmt nun den Medimax Fachmarkt in Prenzlauer Berg, sein Bruder Robert den Medimax Standort in Reinickendorf. Dieser erklärt: "Wir bringen viel Leidenschaft für den Handel mit und geben alles, um Medimax in Berlin zu einem Magneten für Elektronikbegeisterte zu machen. Wer Technik live erleben will und Wert auf persönliche, kompetente Beratung legt, ist bei uns genau richtig."

Wenig überraschend freut sich EP-Vorstand Friedrich Sobol über die Entscheidung der Unternehmer-Brüder: "Die Rückkehr von Robert und René Kochan zu Medimax ist wie ein positives Feedback an unsere Teams und ein tolles Signal an uns als Verbundgruppe: Wenn zwei erprobte Branchenkenner mit reichlich Erfahrung außerhalb unserer Kooperation sich entscheiden, bei uns ins Unternehmertum zu starten, machen wir einiges richtig!"