Vor rund drei Monaten startete mit Saturn Express der erste kassenfreie Consumer Electronics-Store Europas. Der Testzeitraum des Pilotprojektes ist nun wie geplant am 30. Mai zu Ende gegangen. Das Resümee der Kunden fällt nach Einschätzung von Media-Saturn überaus positiv aus und unterstreiche so die Relevanz neuer Retail-Konzepte in Österreich. Seit Anfang März 2018 sollten Kunden bei Saturn Express in Innsbruck die Zukunft des Handels hautnah erleben: Der Store bot Technik-Fans die Möglichkeit, die neueste Technik direkt und ohne Umweg zur Kasse mit nach Hause zu nehmen. Kunden scannten mittels Saturn Express-App auf dem Smartphone den Barcode der gewünschten Produkte, bezahlten direkt via Kreditkarte oder PayPal und verließen den Store schnell und bequem mit den neuesten Technik-Gadgets. Die Lösung wurde gemeinsam mit dem britischen Startup MishiPay entwickelt und umgesetzt. MishiPay ist Teil des Retailtech Hubs, dem hauseigenen Startup-Programm der MediaMarktSaturn Retail Group.

"Während der letzten Monate haben wir mit Europas erstem kassenfreien Elektronikstore wichtige praktische Erfahrungen gesammelt und zahlreiche Kundenmeinungen eingeholt", erzählt Florian Gietl, Chief Executive Officer von MediaMarktSaturn Österreich. Das innovative Store-Format sei durchwegs gut angenommen und positiv bewertet worden -auch aufgrund der persönlichen Beratung, für die sich die Mitarbeiter dank der neuen Technologie mehr Zeit hätten nehmen können. "Die positiven Zahlen von Saturn Express haben uns darin bestätigt, dass kassenlose Zahlung ein wichtiges Element wird, um die Vorteile von stationärem Einkaufen und Onlinehandel miteinander zu verbinden. Wir arbeiten gerade an den nächsten Pilotprojekten mit unterschiedlichen Systemen über ganz Europa hinweg", erklärt Martin Wild, Chief Innovation Officer der MediaMarktSaturn Retail Group.

Österreich soll bei Media-Saturn Digital-Vorreiter bleiben

Das Pilotprojekt von Saturn zielte ganz besonders auf die Inhalte der Digital Roadmap Austria ab. Dazu kombinierte der Technik-Planet das komfortable, digitalisierte Einkaufserlebnis mit fundierter persönlicher Beratung im Store. Das spürten auch die Kunden, denn laut einer begleitenden Saturn-Kundenumfrage würden mehr als 85 Prozent aller Saturn Express-Kunden den Store ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen. Besonders positiv wurden die Zeitersparnis des kassenfreien Stores sowie die hilfsbereiten Fachberater vor Ort bewertet. Dies entspricht auch dem deutlichen Servicefokus von Saturn in Österreich.

Neben zahlreichen Kundinnen und Kunden waren - ganz im Sinne der offenen Konzepte des Retailtech Hubs - auch namhafte Handelsunternehmen und Industrievertreter aus dem In- und Ausland bei Saturn Express vor Ort, um die Lösung persönlich kennen zu lernen und zu testen. Auch hier war das Feedback durchwegs positiv und von großem Interesse für etwaige eigene mögliche Umsetzungen getrieben.

Auch künftig will Saturn in Österreich klaren Fokus auf Kundenorientierung, Services und die Integration digitaler Technologien im Store setzen. Florian Gietl dazu: "Wir setzten auf den breiten Ausbau digitaler Tools in den Saturn Häusern vor Ort. Neben der nahtlosen und optimalen Verknüpfung von stationärem Handel und Online-Geschäft sind etwa unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ganz Österreich mit eigenen Tablets ausgestattet, um unterschiedliche Prozesse von Online-Bestellungen bis hin zur Erstellung von Kundenbelegen schnell und unkompliziert abwickeln zu können. Im Sinne unserer Serviceausrichtung werden wir hier weiterhin gezielte Maßnahmen setzen, um unsere Angebotspalette auszuweiten."