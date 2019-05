Ab sofort können sich Kunden auch im Saturn-Onlineshop von Experten aus Saturn-Märkten beraten lassen. Möglich macht dies die neue interaktive Videoberatung. Für dieses Testprojekt von Saturn können Onlinekunden auf die Expertise von Beratern in mehreren Saturn-Märkten zurückgreifen und sich Fragen rund um TV, Beamer und Haushaltsgroßgeräte beantworten lassen.

Für die Videoberatung kooperiert Saturn überdies mit dem Hersteller HP als ersten Partner im Bereich Computer, Notebooks und Drucker. Die Mitarbeiter im Markt führen ihre Kunden mit einer mobilen Kamera direkt zum Produkt und können so technische Daten und Produktdetails mit dem Onlinekunden besprechen und vorführen. Wenn der Kunde dies wünscht, kann der Mitarbeiter auch gleich eine Bestellung aufnehmen. Damit will Saturn im Rahmen seiner Omnichannelstrategie sein Onlineangebot noch enger mit den stationären Märkten verzahnen. Die technische Plattform für die Videoberatung hat das britische Unternehmen Go Instore entwickelt.

Der Kunde benötigt für die Videoberatung lediglich einen PC, ein Notebook oder Tablet oder ein Smartphone. Wenn er im Saturn-Onlineshop die Produktbereiche TV, Beamer, Haushaltsgroßgeräte oder Computer, Laptops und Drucker von HP besucht und ein Mitarbeiter für den Service aktuell verfügbar ist, erhält er automatisch eine Einladung zur Videoberatung. Diese klickt er an und muss nur noch sein Mikrofon freigeben, um die Beratung zu starten. Falls der Kunde sich nach der Videoberatung für das Produkt entscheidet, kann der Mitarbeiter dies gleich für ihn im Onlineshop bestellen. Die Bezahlung ist per Rechnung, Vorkasse oder Saturn Gutschein Card möglich. Der Kunde kann das bestellte Produkt auch in einem Saturn-Markt abholen und vor Ort bezahlen.

"Neue Möglichkeiten im Online-Handel"

"Mit unserer neuen Videoberatung aus dem Markt erweitern wir einmal mehr unsere Omnichannel- und Servicestrategie und eröffnen uns neue Möglichkeiten im Online-Handel", erläutert Markus Heuser, Geschäftsführer der Saturn Online GmbH. Offline und Online verschmelze weiter und die Saturn-Kunden profitierten so von einem erweiterten und noch qualifizierteren Beratungsangebot im Onlineshop.

"Die Idee der Videoberatung ist innovativ, und sie setzt den Kunden in den Mittelpunkt. Damit passt sie perfekt zu HP", ergänzt Petra Walser, HP Consumer Channel Director Deutschland & Österreich. "Wir entwickeln unsere Produkte zugeschnitten auf die Bedürfnisse des Kunden. Da ist es nur konsequent, neue Anforderungen an die Beratung auch entsprechend in einem solchen Projekt umzusetzen. Wir sind sehr gespannt auf das Feedback der Kunden."