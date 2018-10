Die Saturn-Kampagne rund um den VR-Film "Anna" war vergangenes Jahr in aller Munde. Nun hat Saturn die Kampagne mit neuen Elementen evolutionär weiterentwickelt. Im Mittelpunkt stehen dabei neben Produkten nun auch verstärkt Serviceleistungen, die den Umgang mit modernen Consumer-Electronics-Produkten erleichtern. Der Planet dient dabei als stilbildendes Element, der Markenclaim lautet weiterhin "Du kannst mehr!".

Wie räumt man das Zimmer des Nachwuchses effizient auf? Welche Rolle kann Technik beim Ergattern eines WG-Zimmers spielen? Und warum hilft eine VR-Brille beim Abnehmen? Die Antworten darauf, wie Technik das Leben spürbar erleichtert und wie Saturn-Mitarbeiter für Glücksmomente sorgen, zeigt Saturn jetzt mit seiner neuen Kampagne, die wieder von Jung von Matt in Szene gesetzt wird.

Zudem sollen die Markenpositionierung "Technik (er)leben" und der Markenclaim "Du kannst mehr!" auch in der kommenden Saison im Zentrum der Kommunikation von Saturn stehen. Sie wird um prägnante Elemente, die die Markenpositionierung aufmerksamkeitsstark betonen, erweitert. So besinnt sich Saturn auf seine "planetaren" Stärken und setzt künftig den Saturn-Ring als festes Wiedererkennungsmerkmal der Produktkommunikation ein. Hierfür wird ein neuer Produktraum geschaffen, in dem die Produkte visuell einprägsam präsentiert werden. Die Musik der Spots ist ebenfalls vom Planetenthema inspiriert, genauer gesagt von den Geräuschen der Nasa-Raumsonde Cassini, die mehr als ein Jahrzehnt lang den Saturn erkundete.

"Begleitende Services werden immer wichtiger"

"Mit der neuen Kampagne zeigen wir, wie Saturn es seinen Kunden ermöglicht, Technik noch mehr zu erleben", erklärt Lukas Kaiser, Leiter Marketing Saturn Deutschland. "Wir sind die Experten für Lösungen rund um Technik, die den Menschen das Leben schöner machen und erleichtern. Und wir zeigen in unseren neuen Spots mit einem gewollten Augenzwinkern: Mit unseren Produkten und den dazu passenden Services kann jeder seinen Alltag meistern."

Das umfassende Serviceangebot von Saturn wird fester Bestandteil der Kampagne: "Zum Erleben von Technik gehören nicht nur die Produkte selbst", betont Remko Rijnders, Chief Operating Officer von MediaMarktSaturn Deutschland. "Vielmehr werden die begleitenden Services immer wichtiger, mit denen wir unseren Kunden das Leben erleichtern. Das fängt bei der Topberatung an, geht über die Lieferung von großen Geräten und die Neueinrichtung sowie den Schutz von Smartphones und PCs weiter, und hört mit unserem Zuhause-Service bei Technikproblemen noch lange nicht auf."