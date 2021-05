Um die Wiedereröffnung ihrer Filialen gebührend zu feiern, starten MediaMarkt und Saturn eine große Rabattaktion. Zwischen vom 29. Mai bis zum 31. Juli 2021 bieten die einzelnen Märkte jeweils eine Woche lang - von Samstag bis Samstag - Rabatte zwischen fünf und 30 Prozent. Ausgenommen von der Rabatt-Aktion sind Produkte von Apple, Dyson, Tchibo und Nespresso sowie Guthabenkarten.

Selbstverständlich gelten vor Ort in allen Saturn- und Media-Märkten alle AHA-Regeln (Maske, Hygiene, Abstand), so dass je nach den Gegebenheiten des Landkreises nur eine bestimmte Menge an Kunden den Laden betreten kann. Die maximale Besucherzahl wird dabei über eine digitale Einlasskontrolle nach dem Ampelprinzip, dem sogenannten "Smart Entrance Manager", geregelt. Zum Teil werden auch noch negative Ergebnisse von Corona-Schnelltests, Impf- oder Genesungsnachweise nötig sein.

Unterschiedliche Rabatte für verschiedene Produkte

Jeweils in der einen Aktionswoche gibt es fünf Prozent Direktabzug an der Kasse für Artikel der Marke Sonos, für einige Spiele-Konsolen, für Drucker, Drohnen und E-Bikes. Beim Kauf von Computern, Notebooks, Tablets, Smartphones, Fernsehern, Foto- und Videokameras, von Klimageräten, E-Scootermn und Hifi-Zubehör wird in der Aktionswoche sogar ein Rabatt von zehn Prozent eingeräumt.

Wer ein neues Haushaltsgerät kauft, etwa eine Wasch- oder Spülmaschine, einen Trockner, einen Staubsauger, Toaster, Rasierer oder eine elektrische Zahnbürste, kann 15 Prozent sparen. Beim Kauf von CDs, DVDs und Vinyl-Schallplatten gibt es in der Aktionswoche sogar einen Rabatt von 30 Prozent - solange der Vorrat reicht.