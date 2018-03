Huawei wird am Dienstag (27. März) in Paris offiziell das Huawei P20 und das Huawei P20 Pro vorstellen. Bereits am Wochenende sind Saturn und Mediamarkt vorgeprescht und haben vorab alle Details zu den neuen Smartphones verraten. Die Produktseiten wurden nämlich bereits online gestellt. Für das Huawei P20 Pro (Preis angeblich 899 Euro) hier bei Saturn und hier bei Mediamarkt. Für das Huawei P20 (Preis angeblich 650 Euro) hier bei Saturn und hier bei Mediamarkt.

Das Huawei P20 kommt demnach mit 4 Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 Gigabyte internem Speicher. Im Inneren arbeitet der 8-Kerner Huawei Kirin 970 mit dediziertem KI-Prozessor (NPU). Vier Kerne sind mit 2,36 Gigahertz und vier weitere Kerne mit 1,8 Gigahertz getaktet. Das Dual-SIM-Smartphone verfügt über ein 5,8 Zoll großes TFT-Display mit einer Auflösung von 2.240 x 1.080 Pixeln, was einer Pixel-Dichte von 428 ppi entspricht. Zur weiteren Aussatttung gehören eine Dual-Kamera auf der Rückseite mit 20 Megapixel + 12 Megapixel. Die Front-Kamera besitzt eine Auflösung von 24 Megapixeln. Hinzu kommen Fingerabdrucksensor, USB-Typ-C-Anschluss und ein 3.400-mAh-Akku.

Das Huawei P20 Pro ähnelt dem Huawei P20, hat aber auch wesentliche Unterschiede aufzuweisen: Auch dieses Modell kommt mit 128 Gigabyte internem Speicher, allerdings mit 6 statt 4 Gigabyte Arbeitsspeicher. Der 6,1 Zoll große OLED-Bildschirm löst mit 2.240 x 1.080 Pixeln auf, was einer Pixeldichte von 408 ppi entspricht. Auch im Huawei P20 Pro steckt der Kirin 970 mit dediziertem KI-Prozessor (NPU) und acht Kernen. Die Triple-Kameras an der Rückseite lösen mit 40 Megapixel + 20 Megapixel + 8 Megapixel auf. Auf der Vorderseite mit 24 Megapixeln. Die Akku-Kapazität liegt bei 4.000 mAh. (PC-Welt)