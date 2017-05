Um den Kunden Augmented Reality nahe zu bringen, stellt Saturn diese neuartige Technologie jetzt in ausgewählten Märkten vor und startet dazu Anfang Mai die große "HoloTour". Auf der Tour können die Kunden ein neues Shoppingerlebnis entdecken, bei dem virtuelle Objekte in reale Umgebungen platziert werden und so die Wahrnehmung der Realität erweitert wird. Dafür sorgt eine spezielle Brille, die Microsoft "HoloLens", die dreidimensionale Bilder und Informationen in das normale Blickfeld projiziert. Die HoloTour führt bis Ende Juli durch 20 Saturn-Märkte in großen deutschen Städten.

"Mit der HoloTour machen wir einmal mehr eine innovative Technologie bei Saturn erlebbar", erklärt dazu Martin Wild, Chief Digital Officer der MediaMarktSaturn Retail Group. "Wir zeigen unseren Kunden, welche faszinierenden Möglichkeiten die erweiterte Realität bieten kann und geben einen Einblick in das Einkaufen der Zukunft, das noch viel personalisierter sein wird. Gleichzeitig lernen wir dabei, wie unsere Kunden mit der neuen Technologie interagieren."

Oculus-Rift

Die spezielle VR-Brille in Kombination mit Sound über Kopfhörer schirmt den Betrachter der virtuellen Welt komplett von der realen Umgebung ab. Die virtuelle Welt lässt sich rundum im 360-Grad-Blickwinkel erkunden und der Anwender kann mit ihr interagieren. HTC Vive

Die VR-Brille Oculus Rift entwickelte die Firma Oculus VR. Sie gilt allgemein als der Pionier unter den Herstellern von VR-Brillen. Nachdem das erste Entwickler-Modell im Jahr 2013 vorgestellt wurde, ist die endgültige Version seit März dieses Jahr für den Endverbraucher verfügbar. Die Brille gibt es unter den Bezeichnungen Oculus Rift für den Anschluss an einen PC und Oculus Gear zur Verwendung mit einem Samsung-Smartphone. Samsung Gear-VR

Diese Samsung VR-Brille entstand in Zusammenarbeit mit Oculus VR. Bis heute wurden mehrere Versionen vorgestellt. Sie ist ausschließlich für Smartphones der Modelle Samsung Galaxy Note 4, Galaxy S6, Galaxy S6 Edge (+) und Note 5 zu verwenden. Auch die Software der Brille stammt von der Firma Oculus VR. Microsoft HoloLens

Die Brille von Microsoft wird für Augmented Reality im privaten und industriellen Einsatz entwickelt. Die bisher gezeigten Anwendungen sind spektakulär. Google Cardboard

Eine der einfachsten VR-Brillen, aber eine geniale Idee, um preiswert und schnell in die VR-Welt einzutauchen. Für rund 20 Euro erhält man ein Stück Pappe, aus dem nach Faltanleitung eine VR-Brille entsteht, und ein optisches Linsensystem aus Plastik. Die Cardboardbrille ist ausschließlich für Smartphones als Display geeignet. Dazu wird das Smartphone in die Pappbrille eingeschoben und die gewünschte VR-App gestartet.

Den Kunden wird die neue Technologie anhand einer Führung durch den realen Saturn-Markt demonstriert, bei der drei neue Produkte aus dem Sortiment gezeigt werden. Nach einer kurzen Einführung kann man die Datenbrille aufsetzen und im Blickfeld erscheint die virtuelle Figur Paula, die sprechen kann und zielsicher voran durch den Markt geht. Paula zeigt den Weg zu den drei Produkten und stellt diese ausführlich vor: das neue Smartphone S8 von Samsung, das Notebook Surface Pro 4 von Microsoft und den Big Ball Allergy Staubsauger von Dyson. Sobald man die Stelle erreicht hat, an der sich das jeweilige Produkt real befindet, blendet die HoloLens grafisch aufbereitete, virtuelle Zusatzinformationen ein. Zugleich hört man die Erläuterungen von Paula. Am Ende der Tour geben die Kunden die Datenbrille wieder zurück und erhalten auf Wunsch noch ein Erinnerungsfoto.

Profilierung als Innovator im Handel

Saturn will mit der HoloTour erklärtermaßen seinen Kunden die Möglichkeit bieten, schon jetzt Augmented-Reality-Technologie kennenzulernen und will damit seine Rolle als Innovator im Handel unterstreichen.

Die Saturn HoloTour macht in folgenden Märkten Station: 04.-06. Mai: Saturn Ingolstadt, 08.-10. Mai: Saturn Berlin Alexanderplatz, 11.-13. Mai: Saturn Hamburg Altstadt, 15.-17.Mai: Saturn Berlin Europa-Center, 18.-20. Mai: Saturn Dresden, 22.-24. Mai: Saturn München Neuhauser Straße, 29.-31. Mai: Saturn Braunschweig, 01.-03. Juni: Saturn Hannover, 08.-10. Juni: Saturn Stuttgart, 12.-14. Juni: Saturn Aachen, 19.-21. Juni: Saturn Frankfurt Zeil, 22.-24. Juni: Saturn Mannheim, 26.-28. Juni: Saturn Köln Maybachstraße, 29. Juni - 1. Juli: Sevens - Home of Saturn Düsseldorf, 03.-05. Juli: Saturn Essen, 06.-08. Juli: Saturn Oberhausen, 10.-12. Juli: Saturn Dortmund City, 13.-15. Juli: Saturn Bochum, 17.-19. Juli: Saturn Regensburg, 20.-22. Juli: Saturn München Theresienhöhe. (mh)