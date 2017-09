Saubere Luft ist nicht nur in "schmutzigen" Industriebetrieben immer wieder ein Problem. In allen Branchen sind Arbeitsplätze Verunreinigungen der Atemluft ausgesetzt, die unterschiedliche Ursachen haben können. Sie reichen von Baustellen in der näheren Umgebung, die für Staub sorgen, über Produktionsstätten, die verschiedenste Gase und Dämpfe ausstoßen bis zu chemischen Ausdünstungen von Tischen, Monitoren und anderen typischen Ausstattungsmerkmalen in modernen Büros.

Nach Ansicht von Reichelt Elektronik können spezielle Luftreiniger dabei helfen, die Atemluft in geschlossenen Räumen und in Fahrzeugen von Schadstoffen zu befreien. Die Filter reinigen die Luft und bereiten sie wieder auf. Nach Angaben des IT- und Elektronik-Versandhauses leidet fast ein Drittel der Deutschen unter mindestens einer Allergie. Pollen, Feinstaub und Umweltgifte in der Atemluft können dann allergische Symptome auslösen.

Viele Stoffe belasten die Atemluft

Reichelt Elektronik weist insbesondere auf folgende Bestandteile in der Luft hin, die zu Schädigungen führen können: