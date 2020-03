Scale Computing, Anbieter für hyperkonvergente Lösungen und die ADN Distribution GmbH arbeiten künftig zusammen. Die strategische Partnerschaft beinhaltet den Vertrieb der HC3-Serie an die über 6.500 Kunden des Value Added Distributors in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die HC3-Plattform hat alle Komponenten einschließlich des Hypervisors integriert und benötigt so keine zusätzlichen Lizenzen von Drittanbietern. Diese All-in-One-Konfiguration vereinfache die Verwaltung und Wartung, erhöht die Effizient und spare somit Zeit und Geld, heißt es aus Den Bosch.

Die Technologie empfiehlt Scale Computing insbesondere für Industrien, die eine IT-Infrastruktur mit hoher Leistung und minimalem Verwaltungsaufwand benötigen. ADN-Kunden profitieren dabei von erschwinglichen, hochleistungsfähigen HCI- und Edge-Lösungen im Gegensatz zu häufig komplexer und teurer herkömmlicher Technik. Teile der HC3-Serie können von ADN auch als Services für MSPs angeboten werden, wie etwa Desaster Recovery-as-a-Service (DRaaS), Infrastructure as-a-Service (IaaS), Remote Management as-a-Service (RMMaaS) und Virtual Desktop as-a-Service (VDaaS).



Große Nachfrage erwartet

„Der wachsende internationale Erfolg beweist, dass Scale Computing den Bedarf des gesamten Marktes an hochleistungsfähigen, erschwinglichen HCI- und Edge-Lösungen exakt erfüllt“, so Hermann Ramacher, Geschäftsführer von ADN. „Wir erwarten eine große Nachfrage seitens unserer Vertriebspartner, die in einer Vielzahl von Märkten mit Kunden zusammenarbeiten und für die Edge zunehmend eine entscheidende Rolle in ihrer Strategie einnimmt.“

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit ADN, einem erfolgreichen und führenden Value Added Distributor in Deutschland, Österreich und der Schweiz“, sagt Johan Pellicaan, Vice President und Managing Director EMEA bei Scale Computing. „Das Team von ADN verfügt über die Erfahrung und das Fachwissen, um unsere Technologie anzubieten und die Nachfrage im Channel nach innovativen, erschwinglichen Lösungen für Unternehmen, die planen Edge-Infrastrukturen aufzubauen, zu bedienen.“