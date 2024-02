Scality hat Christoph Storzum zum Vice President of Sales, European Region, ernannt. Seit 2021 war Storzum Regional Director DACH bei dem Storage-Spezialisten. Davor war er bei Dell EMC/EMC - unter anderem als Director Sales Germany. Er leitete dort das Data Protection Solutions Vertriebsteam und richtete die Vertriebsaktivitäten der ihm zugeordneten Bereiche innerhalb von Dell und EMC aus.

"Ich bin begeistert, dass Christoph sein enormes Talent, sein Fachwissen, seine Marktnähe und seine Innovationskraft in diese neue Rolle einbringen wird", sagt Peter Brennan, CRO bei Scality. "Christoph ist ein dynamischer Vertriebsleiter mit einem weitreichenden regionalen Netzwerk und die ideale Person, um unsere Geschäftsinitiativen in der europäischen Region voranzutreiben. Seine weitreichende Erfahrung und sein Kundenfokus werden weitere, erstklassige Möglichkeiten für Scality und unsere Partner schaffen."

In seiner neuen Rolle soll Storzum unter anderem den Channel-Vertrieb von Scality in Europa voranbringen, das Geschäft mit dem Channel und der Objektspeicherlösung Artesca voranbringen sowie die Channel-Vertriebsstrategie ausrichten.

"Ein Fokus liegt darauf, unser Partnernetzwerk auszubauen", erklärt Storzum zu seiner neuen Aufgabe und wirbt: "Der Zeitpunkt für eine Partnerschaft mit Scality war nie besser. Im Zeitalter von Ransomware ist es eines meiner wesentlichen Ziele, mehr Partner sowie deren Kunden bei der Modernisierung und Optimierung ihrer Datensicherheit zu unterstützen."

Scality ist neben Dell, Pure Storage, IBM und Qumulo das einzige europäische Unternehmen im Gartner Magic Quadrant für verteilte Dateisysteme und Objektspeicher. Das in Frankreich gegründete und inzwischen auch in den USA, Japan und Großbritannien vertretene Unternehmen hat sich dort acht Jahre in Folge positionieren können und wird von den Analysten derzeit besser eingeschätzt als etwa NetApp. Die "partnerorientierten Wachstumsstrategie" hat bisher vor allem im Finanzdienstleistungsbereich, im Gesundheitswesen sowie in Behörden für Erfolge gesorgt.