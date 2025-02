Speichersoftware-Spezialist Scality hat Emilio Roman zum globalen Chief Revenue Officer (CRO) ernannt. Der Manager kommt von Bitdefender. Beim Security-Anbieter war über viereinhalb Jahre als Europa-Vertriebschef tätig. Mit ihm kehret in dem zuvor recht bewegten Personalkarussell bei Bitdefender endlich Ruhe ein.

Jetzt nutzt Roman die Gelegenheit und wechselt in eine weltweite Position. Bei Scality trifft er auf Christoph Storzum, der nach drei Jahren Regional Director DACH zum VP of Sales European Region befördert wurde. In seiner beruflichen Laufbahn war Roman zuvor über zehn Jahre bei Fortinet tätig.

Bei Scality darf und muss Roman die Ärmel hochkrempeln. Das Unternehmen hat die letzten fünf Quartale jeweils mit Rekordzahlen abgeschlossen und vom Interesse am Thema Cyber-Resilienz profitiert. Roman soll der da jetzt laut Hersteller noch einmal eine Schippe drauflegen und Scalitys Wachstumskurs beschleunigen.

Bei Scality folgt Roman auf Peter Brennan (früher VMware und HPE). Brennan bleibt im Advisory Board des Unternehmens, wird aber zusätzlich eine leitende Position im Vertrieb "eines führenden Netzwerktechnologieunternehmens" übernehmen, wie Scality andeutet. Welches das ist, ist noch nicht bekannt. Naheliegend wäre HPE: Mit dem hat Scality unter anderem durch die Zusammenarbeit bei Artesca ( Object Storage für Kubernetes-Workloads) so gute Beziehungen, dass sich eine Doppelaufgabe nicht ausschließen würde.

"Wir freuen uns sehr, Emilio wieder in der Scality-Familie begrüßen zu dürfen", sagte Jerome Lecat, CEO von Scality. "Emilios umfassende Erfahrung im Bereich Cybersicherheit und seine herausragenden Führungsqualitäten machen ihn zur idealen Wahl, um unsere globalen Vertriebsbemühungen zu leiten, während wir weiterhin Innovationen entwickeln und die größten Datenherausforderungen der Welt lösen."

