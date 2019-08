Die Bauarbeiten begannen im Februar 2018 und am 27. Juni 2019 wurde das neue Scaltel-Casino endlich feierlich eröffnet. Das Bauvorhaben verschlang eine Million Euro, aber dafür erhielt das Systemhaus im beschaulichen Waltenhofen sieben Kilometer südlich von Kempten im Allgäu eine Begegnungsstätte allererster Güte.

Es entstand ein Rückzugsort für die Mittagspause, ein Treffpunkt für Workshops, Meetings und Schulungen. In der Cafeteria mit Bar-Lounge-Charakter finden bis zu 100 Besucher Platz. Das Essensangebot wird durch regionale, externe Caterer erweitert, die den Mitarbeitern wechselnde Mittagsgerichte anbieten. Außerdem erhalten nun auch externe Firmen die Möglichkeit, das Casino für eigene Veranstaltungen zu buchen. Und ab Herbst 2019 wird hier auch die interne Scaltel-Akademie tagen.

In Betrieb genommen wurde das Casino bereits im April 2019, am 27. Juni 2019 wurde es aber offiziell feierlich eröffnet. Prof. Stefan Stoll von der Dualen Hochschule Villingen-Schwenningen hielt eine spannende Eröffnungsrede zum Thema "Digital Thinking"; Erwin Schuster, CIO der Mapal Dr. Kress KG, überzeugte die Besucher mit seinem "Best Practice"-Vortrag. Anschließend führten Scalte-Mitarbeiter Kunden, Partner und Freunde durch die neuen, modernen Labore des Systemhauses und präsentierte ihnen in interaktive Live Demos, was die IT im 21ten Jahrhundert zu leisten imstande ist.

Aber auch an den Nachwuchs wurde gedacht: Im neuen Gebäude hat Scaltel auch die neue Lehrwerkstatt für die Azubis untergebracht.