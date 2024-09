Kunden der öffentlichen Hand zu gewinnen ist oft sehr mühsam. Vor dem Zuschlag für ein IT-Projekt steht immer ein aufwendiges Ausschreibungsverfahren. Doch diese Mühe lohnt sich, denn die Laufzeiten der Rahmenverträge sind meist viel länger als in der Privatwirtschaft.

Und so hat auch die 1999 gegründete Safetec IT-Systeme Vertriebsgesellschaft mbH mit Ämtern und Behörden sehr gute Erfahrungen gemacht. Das Stuttgarter Systemhaus vertreibt ausschließlich hochwertige Dokumenten-Scanner an gewerbliche Kunden und öffentliche Auftraggeber. Die Installation der Hardware samt der Software "paperCMD" gehört ebenso dazu wie die Wartung der Geräte, die Schulung der Kunden sowie die Entsorgung der Hardware, falls sie nicht mehr repariert werden kann. Zu den Scanner-Lieferanten von Safetec gehören Avision, Canon, Epson, Inotec, Kodak Alaris und Ricoh.

Nun kann Safetec einen Auftrag des Beschaffungssamtes des Bundes für sich verbuchen. Bis mindestens 2027 wird nun das Stuttgarter Systemhaus das Bundesbeschaffungsamt mit den Avision-Dokumenten-Scannern AD370, AD6090, AD8120 und FB5000 versorgen. Von dieser Abteilung des Bundesinnenministeriums heraus werden alle übrigen Bundesministerien, aber auch andere Ämter und Behörden des Bundes sowie der Bundestag mit Avision-Scannern versorgt. Dieses Projekt kann gegebenenfalls über das Jahr 2027 verlängert und auf weitere öffentliche Organisationen ausgeweitet werden.

Doch nicht nur beim Bund punktet Safetec mit den Avision-Geräten. Nun haben die Partner eine weitere große Ausschreibung - ebenfalls über eine vierstellige Zahl an Dokumenten-Scannern gewonnen -dieses Mal vom Justizministerium des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (NRW). Der Auftrag gilt für auch für alle anderen Landesministerien und für weitere untergeordneten Einrichtungen der öffentlichen Hand in NRW. Zum Zuge kommen dabei die Avision-Modelle AD8150, AD6090, AV332U FB10 und FB6380E. Eingesetzt werden diese Scanner in erster Linie für die Digitalisierung von den nach vor anfallenden vielen Papier-Belegen und -Dokumenten unterschiedlichster Art, Größe, Beschaffenheit und Gewicht.

Das Stuttgarter Systemhaus gewinnt die Ausschreiben bei dertigen Projekten mit öffentlichen Einrichtungen schon seit Jahren regelmäßig. Safetec-Geschäftsführerin Ursula Pelz weiß den Aufwand ihrer Mitarbeiter dabei zu schätzen: "Da ist im Vorfeld enorm viel Recherche notwendig. Dann kommt es auf eine erfolgreiche Teilnahme an den öffentlichen Ausschreibungen an. Dazu benötigt man ein durchdachtes Konzept sowie ein attraktives Angebot. Dann erfolgt die Phase des ausgiebigen Tests der Geräte durch die Behörden", so die Firmenchefin.

Dass dabei häufig die Dokumenten-Scanner von Avision zum Zuge kommen, liegt ihre Ansicht nach insbesondere an dem äußerst attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis und der guten Vertriebsunterstützung seitens des taiwanesischen Herstellers: "Die Avision Geräte bieten erstklassige Qualität zu einem fairen Preis. In Verbindung mit der problemlosen, schnellen und persönlichen Unterstützung bei jeglichen Anfrage ist Avision der ideale Partner für uns", sagt Ursula Pelz.

Auch der Hersteller ist mit der Performance seines Partners zufrieden: "Die Qualität der After Sales Services ist für den Auftragszuschlag bei Behörden ein entscheidendes Bewertungskriterium und hier ist Safetec einfach vorbildlich", sagt René Schiffers, Business Development Executive bei Avision.

Dabei setzt Safetec nicht nur auf öffentliche Organisationen als Kunden, sondern versorgt auch Banken, Versicherungen und Industrieunternehme, etwa aus der Pharmabranche, mit Scannern, Software und Services.



