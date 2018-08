Intelisys Communications Inc. wurde 1994 in Kalifornien/USA gegründet. Zuerst hat sich der Distributor auf den TK-Markt spezialisiert, Anfang dieses Jahrtausends kamen Cloud-Dienstleistungen hinzu. Im Juli 2016 eröffnete der VAD in Großbritannien die erste außeramerikanische Niederlassung und nannte sie seltsamer Weise Intelisys Global.

Mittlerweile waren aber die Gespräche zur Intelisys' Übernahme durch den Konkurrenten ScanSource weit fortgeschritten und im August 2016, also genau einen Monat nach der Eröffnung der britischen Filiale, war es soweit: ScanSource übernahm die US-amerikanische Intelisys Communications Inc. Genau zwei Jahre später kam nun auch die britische Tochter, Intelisys Global unter die Obhut von ScanSource.

Lesetipp: ScanSource baut AV-Business auf

Der britische Distributor gilt als Spezialist in Sachen UCaaS (Unified Communications as a Service) und ScanSource möchte diesen Bereich nun auch in Europa aufbauen. Ob dies allerdings angesichts des baldigen Austritts des Königreiches aus der Europäischen Union so einfach funktionieren wird, ist zu bezweifeln.

Die Übernahme der britischen Intelisys Global hat auch personelle Konsequenzen: ScanSource ernent Paul Emery wird zum Vice President Cloud Solutions & Services. Auf dieser Position soll der Manager die Reseller unterstützen, die die ihr Cloud- und UCaaS-Geschäft ausbauen möchten. Bis zuletzt hatte Emery das Telekommunikationsgeschäft von ScanSource in Großbritannien zu verantworten.

Und noch eine Personalie: Stephen Hackett, der bisherige Chef der britischen Intelisys Global, übernimmt die-Stelle des Direktors Cloud Solutions Development bei ScanSource. Hackett soll neue Prozesse bei der Vermarktung der Cloud-Dienste aufbauen und die Geschäftsbeziehungen zu Cloud-Anbietern bei ScanSource stärken.

