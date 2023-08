Immer mehr - vor alle jüngere - Menschen verzichten komplett auf einen eigenen Festnetz-Telefon-Anschluss. Und diejenigen, die über eine derartige Verbindung verfügen, greifen immer seltener zum Festnetz-Telefon. Gut also, wenn man dieses so vernachlässigte Endgerät zu Hause noch für andere Zwecke nutzen kann, etwa als Steckdosenschalter, Babyfon, Wecker oder Wetterstation.

Genau dies ermöglicht der Berliner Netzwerk-Anbieter AVM mit seinen FritzFon-Geräten schon seit über zehn Jahren. Als andere Hersteller gerade mal ein Telefonbuch in ihre Endgeräte integriert haben, fügte AVM seinen Festnetz-Telefonen ständig neue Funktionen zu. Möglich machte dies die enge Verknüpfung des FritzFons mit der FritzBox, die nächstes Jahr ihren 20ten Geburtstag feiern wird.

So lassen sich mit dem FritzFon alle im AVM-Universum verbauten digitale Endgeräte der FritzDect-Reihe (Lampen, Schalter, Thermometer, Repeater und Heizköperregler) steuern. Nun kam das FritzFon X6 in weißem und schwarzem Design auf dem Markt. Mit dem neuesten Model der FritzFon-Reihe lässt sich das digitale Heim noch leichter überwachen.

Das Gerät verfügt über eine Favoritentaste an der Seite (neu!), damit können Benutzer schnell auf das für sie wichtigste Menü zugreifen, zum Beispiel auf Smart Home oder Telefonbuch. Das FritzFon X6 verfügt über ein 2,4 Zoll großes Farbdisplay mit Full-HD-Auflösung. Die integrierte Freisprechfunktion und der leistungsstarke Akku ermöglichen lange Telefonate in hoher Sprachqualität. Das Telefon verfügt über integrierte Sensoren, die das Gerät automatisch aktivieren, sobald es in die Hand genommen wird. Dieselben Sensoren schalten die Display- und Tastaturbeleuchtung aus, sobald das Gerät ans Ohr geführt wird. So lässt sich zusätzlich Energie sparen.

Komfortfunktionen wie Anrufbeantworter, Telefonbücher und Rufsperren sind inbegriffen, hinzu kommen die AVM-Spezifika wie Babyfon, Startdisplay mit Wettervorhersage, Wecker und Kalender. Auf dem Gerät lassen sich auch Live-Bilder von einer Videogegensprechanlage betrachten. Der FritzFon X6 kann Radiosender aus dem Internet empfangen, sowie Fotos, Musik oder Filme von der FritzBox und anderen Mediaservern abspielen. Der Anrufklang ist frei wähl- und editierbar.

Mit dem am FritzFon abrufbaren QR-Code können Gäste sehr einfach den Gast-Zugang zum heimischen WLAN erhalten, diese Gast-WLAN-Funktion kann per Knopfdruck schnell ein- oder ausgeschaltet werden. Regelmäßige kostenlose FritzOS-Updates sorge für ständigen Nachschub an neuen Funktionen am auch Fritzfon.

Als unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) nennt AVM 99 Euro.

