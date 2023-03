Schenker Technologies hat mit der KEY 17 Pro die leistungsstärkste Workstation im Schenker-Portfolio 2023. Intels Core i9-13900HX und wahlweise eine Nvidia GeForce RTX 4090 oder 4080 sorgen für Oberklasse-Performance. In Kombination mit reichlich Anschlussoptionen und der Möglichkeit, bis zu drei M.2-SSDs zu verbauen, adressiert Schenker auch Kreativschaffende im Bereich Virtual-Reality, 3D-CAD oder Echtzeit-Rendering.

Hochleistungskomponenten im robusten Aluminiumgehäuse

Der von Grund auf neu konzipierte Schenker KEY 17 Pro verwendet mit dem Core i9-13900HX eine mit 24 Kernen, 32 Threads und 36 MB Cache ausgestatte CPU auf Desktop-Niveau. Für die Grafik hat der Hersteller die schnellsten Laptop-Grafikkarten von Nvidia, die GeForce RTX 4090 mit 16 GB oder RTX 4080 mit 12 GB GDDR6-VRAM gewählt. Für die notwendige Hitzeableitung sorgt ein massives Verbundkühlsystem mit großflächigem Kupfereinsatz, das auch umliegende Bereiche wie VRAM, MOSFETs und Chipsatz optimal kühlt.

Drei Steckplätze für M.2-SSDs stehen zur Verfügung, wobei der primäre M.2-Slot bereits über PCI Express 5.0 verfügt und somit für die nächste Generation schneller SSDs bereit ist. Alle drei sind über jeweils vier Lanes angebunden und zur dauerhaften Schreibperformance mit Wärmeleitpads zur Unterschale des Laptops ausgestattet. Bis zu 5.600 MHz können die DDR5-Module maximal getaktet werden. Derzeit ist nach der Intel-Spezifikation allerdings bei Vollausbau mit 64 GB bereits bei 5.200 MHz Schluss.

Schnittstellen nach Workstation-Art

Sämtliche Grafikausgänge der mobilen Workstation, wie HDMI 2.1, ein Mini DisplayPort 1.4a und zwei Thunderbolt-4-Steckplätze mit integriertem DisplayPort-Stream, sind an die dedizierte Nvidia-GPU angebunden. Damit ist der Laptop auch zu VR-Headsets kompatibel, die zwei DisplayPort-Verbindungen voraussetzen. Außerdem unterstützt der Schenker KEY 17 Pro bis zu vier aktive Displays und kann maximal drei externe Monitore ansteuern. Für den Netzzugang stehen ein 2,5-Gigabit-Ethernet-Port oder Wi-Fi 6E zur Verfügung, des Weiteren zwei USB-A 3.2 Gen2-Buchsen sowie getrennte Audio-Anschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon.

Bei den Displays stehen ein 17-Zoll großes WQHD-Panel mit 2.560 x 1.440 Pixeln und ein hochauflösendes UHD-Panel mit 3.840 x 2.160 Pixeln zur Auswahl. Beide decken für eine professionelle Bildbearbeitung den sRGB- und den erweiterten DCI-P3-Farbraum zu mindestens 99 Prozent ab und unterstützen G-Sync. Das 300 cd helle WQHD-Panel hat ein schnelle 240 Hz-Bildwiederholrate, das 400 cd leuchtende UHD-Panel bringt es auf spielegerechte 144 Hz. Zum besseren Arbeiten mit 60- und 30-FPS-Videomaterial, lässt sich die Frame-Rate auf 60 Hz einstellen. Eine automatische Umschaltung auf die interne Intel-Grafik senkt zudem den Stromverbrauch.

Eine Windows Hello-kompatible Full-HD-Webcam mit Rauschunterdrückung ist ebenso an Bord wie eine individuell einstellbare Tastenbeleuchtung und ein separater Ziffernblock. All dies packt Schenker in ein wertiges Aluminiumgehäuse und versieht es mit einem 99-Wh-starken Akku. Trotz 3,4 Kilo Gesamtgewicht und den Maßen 396 x 278 x 24,9 mm ist es angesichts der gebotenen Ausstattung eine relativ leichte und schlanke 17-Zoll-Workstation.

Preise und Verfügbarkeit

Der Preis für die günstigste Konfiguration des ab Ende März 2023 erhältlichen Schenker KEY 17 Pro beläuft sich auf 3.399 Euro unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer. Beim Kauf über den Schenker-eigenen Webshop bestware.com gibt es eine 36-monatige Herstellergarantie.